Meteo Capaccio Paestum, le previsioni per domani sabato 14 settembre

Sabato 14 Settembre a Capaccio Paestum si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare il clima fino alle prime ore del mattino. Con l’arrivo della mattina, le precipitazioni si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse e temperature che si alzeranno gradualmente. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, ma senza significative precipitazioni. La sera porterà un ulteriore miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa.

Durante la notte, a partire da 00:00, Capaccio Paestum sperimenterà piogge leggere con una temperatura di circa +13,6°C e una copertura nuvolosa del 49%. Le condizioni di umidità saranno elevate, intorno all’84%, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di 7,7 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del mattino, con valori di pioggia leggera che si attesteranno attorno a 0,58 mm.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà coperto e la temperatura salirà a +13,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 86%, mentre il vento si attenuerà ulteriormente. A partire dalle 09:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che toccheranno i 20,2°C entro le 10:00. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 41%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 18,2°C e i 19,6°C. Le nubi sparse domineranno il panorama, ma non si prevedono piogge significative. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 13,9 km/h.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, si registreranno ancora piogge leggere con temperature che scenderanno a circa 14,4°C. Tuttavia, la situazione meteo migliorerà progressivamente, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un abbassamento dell’umidità. Le temperature notturne si stabilizzeranno attorno ai 13°C, con un cielo che si presenterà nubi sparse.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capaccio Paestum nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Dopo una giornata di piogge leggere e nubi, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Domani e dopodomani, le temperature tenderanno a risalire, favorendo un clima più gradevole e asciutto. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze del territorio.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +13.6° perc. +13.2° 0.58 mm 7.7 ONO max 15 Maestrale 84 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +13.9° perc. +13.4° 0.16 mm 7.5 NNO max 11.4 Maestrale 80 % 1010 hPa 6 cielo coperto +13.8° perc. +13.2° prob. 45 % 5.9 NE max 9.3 Grecale 77 % 1011 hPa 9 nubi sparse +18.9° perc. +18.1° prob. 4 % 1.3 N max 4.2 Tramontana 48 % 1011 hPa 12 nubi sparse +20.3° perc. +19.4° prob. 11 % 12.6 O max 11.1 Ponente 40 % 1011 hPa 15 nubi sparse +18.9° perc. +18.1° prob. 15 % 12.5 ONO max 11.3 Maestrale 48 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +14.4° perc. +13.6° 0.24 mm 5.8 NNE max 11.1 Grecale 67 % 1013 hPa 21 nubi sparse +13° perc. +12.2° prob. 10 % 9.3 ENE max 12.7 Grecale 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:05

