Meteo Capoterra, le previsioni per domani sabato 28 settembre

Le previsioni meteo per Capoterra di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La mattina si presenterà con nubi sparse, mentre nel pomeriggio il cielo sarà sereno, favorendo un aumento della temperatura.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), Capoterra avrà un cielo coperto con temperature che varieranno da 21,9°C a 20,2°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 8,3 km/h e 17 km/h, proveniente principalmente da Nord-Ovest. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’80-89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina (06:00 – 12:00), il cielo continuerà a essere coperto, ma a partire dalle ore 09:00 si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 23,8°C alle ore 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 31,1 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi intorno al 42%.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La ventilazione sarà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 40 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi al 39%. Questo clima favorevole permetterà di godere di attività all’aperto.

La sera (18:00 – 23:00) si preannuncia tranquilla, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,5°C. La ventilazione rimarrà presente, ma con intensità minore rispetto al pomeriggio. L’umidità aumenterà leggermente, ma si manterrà comunque a livelli accettabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capoterra indicano una giornata di Sabato 28 Settembre all’insegna del bel tempo, con un netto miglioramento rispetto alla notte. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni meteorologiche favorevoli. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima sereno e ventilato.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Capoterra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.6° perc. +22.1° prob. 3 % 9.2 ONO max 14.9 Maestrale 89 % 1013 hPa 4 cielo coperto +20.5° perc. +20.7° prob. 3 % 16.7 NO max 24 Maestrale 82 % 1014 hPa 7 cielo coperto +20.1° perc. +20° Assenti 21.7 NNO max 30.5 Maestrale 69 % 1016 hPa 10 nubi sparse +23.4° perc. +22.9° Assenti 28.9 NNO max 33 Maestrale 42 % 1018 hPa 13 cielo sereno +23.5° perc. +22.9° Assenti 31.5 NNO max 38.9 Maestrale 38 % 1018 hPa 16 nubi sparse +20.8° perc. +20.1° Assenti 27.4 NO max 43.8 Maestrale 45 % 1019 hPa 19 cielo sereno +17.3° perc. +16.7° Assenti 17.6 NO max 32.5 Maestrale 63 % 1020 hPa 22 cielo sereno +16.5° perc. +15.9° Assenti 12.6 ONO max 25.5 Maestrale 66 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:06

