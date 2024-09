Meteo Cento, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cento di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto fresco e una progressiva risalita delle temperature nel corso della mattinata. Le condizioni meteorologiche si presenteranno con una certa instabilità, alternando momenti di cielo sereno a fasi di nuvolosità variabile.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con una leggera pioggia che potrebbe manifestarsi all’inizio, mentre la copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 97%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’88%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 19°C alle 08:00. La copertura nuvolosa diminuirà drasticamente, scendendo al 7%. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 10 km/h, rendendo la mattinata particolarmente gradevole. L’umidità si ridurrà, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione della tendenza al bel tempo, con temperature che raggiungeranno il picco di 22,8°C alle 13:00. La nuvolosità sarà presente, ma non eccessiva, con una copertura che si attesterà attorno al 30%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 52%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 18°C. La nuvolosità aumenterà nuovamente, portando a un cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’87%. La velocità del vento sarà molto bassa, creando un’atmosfera tranquilla. L’umidità si manterrà alta, intorno al 77%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Cento di Venerdì 20 Settembre suggeriscono una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio fresco e una progressiva risalita delle temperature. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori piacevoli, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Cento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.2° perc. +16.2° 0.24 mm 6.6 N max 11.8 Tramontana 88 % 1018 hPa 3 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° prob. 30 % 5.5 ONO max 6.5 Maestrale 86 % 1018 hPa 6 nubi sparse +15.5° perc. +15.4° prob. 17 % 10.3 ONO max 17.2 Maestrale 89 % 1019 hPa 9 poche nuvole +19.9° perc. +19.7° prob. 3 % 8.5 N max 14.7 Tramontana 66 % 1020 hPa 12 nubi sparse +22.7° perc. +22.4° prob. 21 % 17.7 NE max 27.2 Grecale 53 % 1020 hPa 15 nubi sparse +21.9° perc. +21.7° prob. 16 % 11.9 E max 19 Levante 60 % 1019 hPa 18 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° prob. 8 % 1.4 SSE max 3.6 Scirocco 76 % 1021 hPa 21 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° Assenti 2.2 N max 3.3 Tramontana 79 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:10

