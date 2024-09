Meteo Cervia, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cervia di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto alla notte. Durante le prime ore del giorno, si registreranno nubi sparse, ma nel corso della giornata il cielo si schiarirà, portando a temperature piacevoli e una leggera brezza.

Nella notte, le condizioni saranno inizialmente di cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 76%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 23 km/h da Sud-Ovest. Con il passare delle ore, la temperatura percepita rimarrà simile a quella reale, senza significative variazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma già dalle 08:00 si inizieranno a notare schiarite. La temperatura salirà fino a 21,8°C alle 08:00 e raggiungerà i 24,5°C entro le 10:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14 km/h, contribuendo a un clima gradevole. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 62% entro le 09:00.

Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno ulteriormente. Il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura massima toccherà i 26,3°C alle 14:00. La brezza si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 32,6 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi al 51%. Questo renderà il pomeriggio particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 20,6°C alle 23:00. La brezza vivace persisterà, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole. L’umidità si attesterà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1009 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cervia indicano una giornata di Giovedì 26 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e un cielo sereno nel corso della sera. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 20°C e i 26°C, rendendo l’atmosfera ideale per godere delle bellezze della località.

nubi sparse +18.4° perc. +18.3° Assenti 14 SSO max 23 Libeccio 76 % 1013 hPa 3 cielo coperto +18.6° perc. +18.5° Assenti 11.3 SSO max 21.1 Libeccio 77 % 1012 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° Assenti 11.9 SSO max 19.4 Libeccio 76 % 1012 hPa 9 cielo coperto +23.1° perc. +23.1° Assenti 15.2 SSO max 23.2 Libeccio 62 % 1013 hPa 12 nubi sparse +25.7° perc. +25.7° Assenti 19.2 SSO max 27.1 Libeccio 53 % 1011 hPa 15 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 22 SSO max 32.6 Libeccio 52 % 1010 hPa 18 poche nuvole +22.7° perc. +22.6° Assenti 16.3 S max 27.2 Ostro 59 % 1010 hPa 21 cielo sereno +21.3° perc. +21.2° Assenti 16 S max 21.9 Ostro 65 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:55

