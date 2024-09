Meteo Cesena, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Cesena indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge intermittenti. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 24,6°C nel corso della giornata. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno superare i 58 km/h nel pomeriggio. L’umidità sarà piuttosto elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 76%, con una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. Le probabilità di precipitazioni rimarranno assenti.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a 23,1°C intorno alle 09:00, accompagnate da venti moderati provenienti da sud-sud ovest. A partire dalle 10:00, si registreranno le prime piogge leggere, con una pioviggine che continuerà fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, ma il cielo rimarrà coperto. I venti diventeranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 58 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con un’intensità che potrà variare. L’umidità si manterrà alta, intorno al 51%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,6°C. Le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da un cielo coperto e da piogge leggere, con un’intensità che potrà variare. Le raffiche di vento si attenueranno, ma rimarranno comunque presenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesena nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature in aumento. Tuttavia, nel fine settimana, ci sarà la possibilità di nuovi rovesci. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° Assenti 9.4 SSO max 14.3 Libeccio 79 % 1005 hPa 3 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° prob. 2 % 9.6 S max 15.4 Ostro 72 % 1004 hPa 6 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° prob. 17 % 9.4 S max 27.2 Ostro 69 % 1005 hPa 9 cielo coperto +23.1° perc. +23° prob. 39 % 14.7 SSO max 34.4 Libeccio 55 % 1004 hPa 12 cielo coperto +24.6° perc. +24.3° prob. 51 % 16 SO max 31.2 Libeccio 48 % 1004 hPa 15 cielo coperto +22.6° perc. +22.1° prob. 51 % 22.9 SO max 58.1 Libeccio 46 % 1003 hPa 18 cielo coperto +19.6° perc. +19° prob. 35 % 23.2 SO max 45 Libeccio 52 % 1004 hPa 21 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° prob. 30 % 14.9 ONO max 23.5 Maestrale 74 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:22

