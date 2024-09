Meteo Copertino, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Copertino di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa e a possibili piogge nel tardo pomeriggio e in serata. Le condizioni di vento saranno moderate, con raffiche che potrebbero rendere la situazione più fresca verso sera.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 23°C, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1009 hPa. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 10%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 28°C intorno a mezzogiorno. La brezza vivace proveniente da Sud contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole, nonostante l’umidità che si attesterà attorno al 49%. Le previsioni del tempo per questa fascia oraria indicano una probabilità di pioggia molto bassa, inferiore al 20%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo delle condizioni meteo. Le nubi inizieranno a farsi più presenti, con una copertura che raggiungerà il 62% entro le 16:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 26°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 31 km/h.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno a circa 24°C, e la probabilità di pioggia aumenterà fino al 74%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0.3 mm. L’umidità si attesterà attorno al 71%, rendendo l’aria più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Copertino indicano una giornata che inizierà in modo sereno e caldo, ma che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e potenzialmente piovoso. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più stabili. Gli amanti del sole potranno quindi godere di un clima più favorevole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.9° perc. +23.1° prob. 12 % 11 SSE max 16 Scirocco 71 % 1009 hPa 4 cielo sereno +22.8° perc. +23.1° prob. 21 % 11.8 SSE max 20.1 Scirocco 75 % 1009 hPa 7 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° prob. 39 % 19.2 S max 23 Ostro 62 % 1010 hPa 10 cielo sereno +28.3° perc. +28.7° prob. 23 % 23 S max 24.8 Ostro 49 % 1010 hPa 13 cielo sereno +28.7° perc. +28.9° prob. 19 % 24.8 S max 25 Ostro 47 % 1009 hPa 16 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 1 % 26.2 S max 29.8 Ostro 59 % 1009 hPa 19 cielo coperto +25.2° perc. +25.5° prob. 27 % 21.2 S max 31.2 Ostro 69 % 1009 hPa 22 pioggia leggera +23.8° perc. +24.2° 0.31 mm 14.1 SSE max 28.7 Scirocco 74 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 18:57

