Meteo Copertino, le previsioni per domani martedì 24 settembre

Martedì 24 Settembre a Copertino si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piovoso che si evolverà in un pomeriggio più sereno. Le previsioni meteo indicano un passaggio da piogge leggere a schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera fresca, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 99%. Le temperature si aggireranno intorno ai 22,1°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà di circa 18,4 km/h proveniente da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 30,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Nella mattina, le piogge continueranno, ma si prevede un miglioramento a partire dalle ore successive. Alle 07:00, la temperatura salirà a 23,6°C, con piogge moderate e una copertura nuvolosa che scenderà al 32%. Con il passare delle ore, le condizioni meteo inizieranno a stabilizzarsi, e alle 09:00 si assisterà a un aumento della presenza di nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i 24,9°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 24,3 km/h, contribuendo a un clima fresco e ventilato.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento. A partire dalle 13:00, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 26°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 18%, e le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità di circa 26,8 km/h. Questo trend di bel tempo continuerà fino alle ore 17:00, quando si registreranno temperature di circa 23,2°C e una copertura nuvolosa minima.

La sera porterà un ritorno di piogge leggere, con temperature che scenderanno a 22,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 99%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli minimi, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 79%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Copertino nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale, con un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, si dovranno monitorare eventuali variazioni, poiché il clima autunnale può riservare sorprese. Domani si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, rendendo le giornate più gradevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.6° perc. +22° 0.75 mm 17.9 S max 31.4 Ostro 81 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +21.5° perc. +21.8° 0.5 mm 17.3 S max 31.5 Ostro 83 % 1012 hPa 7 pioggia moderata +23.6° perc. +23.9° 1.02 mm 23.3 S max 28.7 Ostro 74 % 1014 hPa 10 nubi sparse +25.6° perc. +25.9° prob. 73 % 25.3 S max 26.7 Ostro 64 % 1014 hPa 13 poche nuvole +26° perc. +26° prob. 19 % 26.8 S max 28.7 Ostro 62 % 1014 hPa 16 cielo sereno +24° perc. +24.4° prob. 33 % 27.6 S max 33.2 Ostro 74 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +22.8° perc. +23.2° 0.13 mm 23.5 S max 36.5 Ostro 79 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +22.7° perc. +23.1° 0.15 mm 20.3 S max 34.2 Ostro 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 18:36

