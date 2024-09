Meteo Desenzano del Garda, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Desenzano del Garda si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,4°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 72%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno tra i 14,3°C e i 15,5°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica inizierà a scendere, raggiungendo i 1017 hPa entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 16,7°C, mantenendosi stabili attorno a questo valore. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 4%. L’umidità continuerà a oscillare tra il 67% e il 73%, mentre la pressione atmosferica scenderà ulteriormente, attestandosi sui 1014 hPa.

La sera porterà con sé un leggero cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere intorno alle 23:00. Le temperature si manterranno attorno ai 15,5°C, con un’umidità che salirà fino all’83%. La pressione atmosferica continuerà a diminuire, raggiungendo i 1012 hPa. Il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Desenzano del Garda indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature moderate e un’alta umidità. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.4° perc. +13.7° Assenti 4.9 ENE max 7.2 Grecale 72 % 1019 hPa 3 cielo coperto +13.7° perc. +13.1° Assenti 3.9 NE max 5.4 Grecale 74 % 1018 hPa 6 cielo coperto +14.3° perc. +13.6° Assenti 3.1 NE max 4.5 Grecale 73 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.1° perc. +14.6° Assenti 1.9 SE max 2.9 Scirocco 72 % 1018 hPa 12 cielo coperto +16.7° perc. +16.2° Assenti 2.7 E max 2.7 Levante 67 % 1016 hPa 15 cielo coperto +16.3° perc. +15.8° prob. 4 % 4.9 E max 5.8 Levante 71 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +15° Assenti 4 NE max 4.8 Grecale 72 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° Assenti 3.2 E max 5.1 Levante 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:52

