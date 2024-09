Meteo Eboli, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Eboli di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre la mattina si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno ulteriormente, lasciando spazio a momenti di sole. La sera porterà un cielo sereno, con temperature in calo ma comunque piacevoli.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Eboli registrerà poche nuvole con una temperatura di 17,5°C e un’umidità del 87%. La brezza leggera proveniente da Est-Sud Est garantirà una sensazione di freschezza. Con il passare delle ore, le nubi sparse si intensificheranno, portando la temperatura a 17,1°C alle 2:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 89%. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 2,9 km/h e 4,1 km/h.

La mattina si aprirà con temperature in aumento, che toccheranno i 21,6°C alle 7:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 32%, favorendo una sensazione di maggiore luminosità. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 25,6°C intorno a mezzogiorno, con un’umidità che si attesterà attorno al 57%. La brezza proveniente da Sud Ovest contribuirà a mantenere l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, passando da 25,3°C alle 13:00 a 22,5°C alle 16:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 60%, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo il clima piacevole per attività all’aperto.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 18°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 88%, ma la brezza leggera garantirà un’atmosfera confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Eboli nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni prevalentemente serene. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo ideale per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Eboli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.5° perc. +17.5° Assenti 2.9 ESE max 5.5 Scirocco 87 % 1019 hPa 3 nubi sparse +17.1° perc. +17.1° Assenti 3 SE max 5.6 Scirocco 88 % 1018 hPa 6 nubi sparse +18.8° perc. +18.9° Assenti 2.9 SE max 7 Scirocco 84 % 1018 hPa 9 nubi sparse +24.2° perc. +24.3° Assenti 9.9 SO max 13.1 Libeccio 62 % 1018 hPa 12 nubi sparse +25.6° perc. +25.6° Assenti 13 SO max 16.5 Libeccio 57 % 1017 hPa 15 nubi sparse +23.8° perc. +23.9° Assenti 10.7 SO max 13.3 Libeccio 65 % 1017 hPa 18 nubi sparse +19.1° perc. +19.5° Assenti 2.9 SSO max 5 Libeccio 92 % 1017 hPa 21 cielo sereno +18.2° perc. +18.5° Assenti 2.7 SE max 6.4 Scirocco 91 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:45

