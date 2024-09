Meteo, l’estate in Piemonte: prima fase fresca e instabile, poi caldo | DATI

MeteoWeb

Ieri, 31 agosto, si è conclusa l’estate meteorologica 2024 e il meteorologo Andrea Vuolo riassume i dati più rilevanti della stagione in Piemonte, in attesa di quelli definitivi ufficiali che saranno forniti da Arpa Piemonte e Società Meteorologica Italiana – NIMBUS. In un dettaglio post pubblicato su Facebook, Vuolo ha evidenziato le due facce dell’estate in Piemonte, inizialmente fresca e piovosa, poi calda, nonché caratterizzata da fenomeni estremi rilevanti.

Nella sua prima parte, la stagione estiva “è stata caratterizzata da una fase fresca e molto instabile specie nelle prime due decadi di giugno (peraltro dopo un mese di maggio eccezionalmente piovoso su tutto il Piemonte), ma seguita poi da un bimestre luglio-agosto molto caldo, pur senza picchi estremi nelle temperature massime assolute, ma il tutto accentuato da un persistente disagio bioclimatico a causa dell’alta umidità relativa presente nei bassi strati dell’atmosfera fino a quote di bassa montagna. Lo zero termico ha raggiunto costantemente e con grande facilità i 4.500 metri, sfiorando – e localmente superando – anche la soglia dei 5.000 metri a inizio agosto, a cui è seguita una rapidissima fusione del manto nevoso che risultava ancora particolarmente significativa sopra i 2.700 metri a fine giugno, dopo una primavera meteorologica estremamente nevosa in quota”, scrive Vuolo.

“In pianura si è registrata una lunga serie di temperature massime costantemente oltre i +30°C (nonché notti tropicali, ovvero con temperature minime giornaliera sopra i +20°C), specialmente nel periodo compreso tra il 14 luglio e il 17 agosto: complessivamente in molte località pianeggianti e di bassa collina poste sotto i 300 metri di quota il superamento della soglia dei +30°C per quanto riguarda la temperatura massima giornaliera sfiora – o talora supera – i 50 giorni nell’intero trimestre estivo 2024”, prosegue il meteorologo.

I fenomeni meteo estremi dell’estate in Piemonte

“È stata un’altra estate funestata, inoltre, da fenomeni meteorologici estremi, quali alluvioni lampo – o flash flood – sui settori alpini (es: 27 giugno 2024 dalle valli di Lanzo all’Ossola), violenti temporali e rovinose grandinate”, scrive Vuolo.

“Emblematici gli episodi temporaleschi di Torino città, probabilmente amplificati dall’effetto isola di calore urbana, che soprattutto il 24 maggio, 2 e 7 agosto 2024, ha favorito episodi di temporali autorigeneranti con chicchi di grandine fino a 4-5 centimetri di diametro in città, accompagnati da accumuli di pioggia fino a 80 millimetri sul singolo evento e raffiche di vento tempestose prossime ai 90km/h. In alcune stazioni meteorologiche del Capoluogo, tra l’1 giugno e il 30 agosto 2024 si sono sfiorati addirittura i 300 millimetri di pioggia (quasi il doppio della media), con l’accumulo pluviometrico annuo che ha già superato i 1.000 millimetri (contro una media annua compresa tra 800 e 900 millimetri in base alla zona). A livello regionale, secondo i dati Arpa Piemonte, tra gennaio e agosto 2024 si registrano ben 998 millimetri di pioggia (+68% rispetto alle media dei primi 8 mesi dell’anno)”, conclude Andrea Vuolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.