Meteo Fasano, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Fasano di Venerdì 20 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che accompagneranno le temperature attorno ai 19,9°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con il ritorno di cieli sereni e temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 22,9°C nel corso della mattina. Nel pomeriggio, le nubi sparse si alterneranno a momenti di sole, mantenendo le temperature stabili intorno ai 22°C. La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,3°C.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, Fasano sperimenterà piogge leggere con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 15%. Le temperature si manterranno tra 19,2°C e 19,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La velocità del vento varierà tra 7,1 km/h e 10,4 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 73% e il 79%.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il tempo migliorerà notevolmente. I cieli si presenteranno sereni, con temperature che saliranno fino a 22,9°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 9%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est, mantenendo una velocità di circa 7,4 km/h. L’umidità scenderà, attestandosi attorno al 62%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una presenza di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C, con una leggera diminuzione verso le 17:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 14,5 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 70%. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia molto basse.

La sera porterà cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a 19,3°C entro le 23:00. La brezza si farà più leggera, con velocità che varieranno tra 9,6 km/h e 10 km/h. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo l’82%.

In conclusione, le previsioni meteo per Fasano di Venerdì 20 Settembre evidenziano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Dopo una notte di piogge leggere, si assisterà a un progressivo schiarimento, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.6° perc. +19.6° 0.14 mm 7.9 NNO max 11 Maestrale 76 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +19.2° perc. +19.2° 0.11 mm 9.2 N max 14.4 Tramontana 76 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +20.8° perc. +20.8° 0.47 mm 7.4 N max 12 Tramontana 71 % 1016 hPa 10 poche nuvole +22.5° perc. +22.4° prob. 49 % 11.3 NNE max 9.2 Grecale 63 % 1016 hPa 13 nubi sparse +22.6° perc. +22.6° prob. 16 % 13.4 NNE max 9.5 Grecale 62 % 1016 hPa 16 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° prob. 12 % 14.5 NNE max 14.4 Grecale 70 % 1017 hPa 19 cielo sereno +19.8° perc. +20° prob. 4 % 10.6 NNE max 15.7 Grecale 79 % 1018 hPa 22 cielo sereno +19.4° perc. +19.5° prob. 12 % 9.8 N max 13.4 Tramontana 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 18:46

