Meteo Favara, le previsioni per domani sabato 21 settembre

Le previsioni meteo per Favara indicano un Sabato 21 Settembre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore pomeridiane e serali, mentre le temperature percepite si attesteranno intorno ai 21-24°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni meridionali, con intensità che non supereranno i 15 km/h.

Nella notte, Favara si presenterà con un cielo sereno fino alle prime ore del mattino. Le temperature si aggireranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La copertura nuvolosa inizierà ad aumentare, passando da un 5% a un 31%. La velocità del vento sarà moderata, mantenendosi intorno ai 9 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature saliranno fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa varierà dal 51% al 56%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 61-75%. I venti continueranno a soffiare da nord-est, con intensità che varierà tra 7 e 12 km/h.

Nel pomeriggio, Favara vedrà un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22-24°C. La velocità del vento si manterrà tra 10 e 15 km/h, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 71-95%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 82%. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Favara indicano un clima simile, con temperature che si manterranno gradevoli e una copertura nuvolosa persistente. Si consiglia di prepararsi a un fine settimana nuvoloso, con possibilità di cieli sereni solo in alcune ore della giornata. La situazione meteo non prevede cambiamenti significativi, quindi si raccomanda di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Favara

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.1° perc. +19° Assenti 8.9 NE max 10.4 Grecale 76 % 1017 hPa 4 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° Assenti 8.1 NE max 8.2 Grecale 77 % 1017 hPa 7 cielo coperto +20.6° perc. +20.5° Assenti 6.7 ENE max 8.6 Grecale 69 % 1018 hPa 10 nubi sparse +23.3° perc. +23.2° Assenti 12.5 SSE max 10.7 Scirocco 58 % 1019 hPa 13 nubi sparse +24° perc. +23.9° Assenti 15 S max 12.6 Ostro 57 % 1018 hPa 16 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° Assenti 8.9 S max 9.3 Ostro 65 % 1018 hPa 19 cielo coperto +21.2° perc. +21.4° Assenti 5.9 SE max 10.3 Scirocco 76 % 1019 hPa 22 cielo coperto +20.7° perc. +21° prob. 4 % 8.4 SE max 16.9 Scirocco 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:59

