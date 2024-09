Meteo Floridia, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Floridia si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento delle temperature durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano un clima gradevole, ideale per attività all’aperto, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. La temperatura si attesterà intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore successive. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 4,6 km/h, proveniente da Sud Ovest, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 77%.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse e successivamente a poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 25°C intorno alle 10:00. La brezza leggera, con velocità che varierà tra i 2,1 km/h e i 9,6 km/h, renderà l’atmosfera piacevole. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 3%. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 26°C alle 14:00, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 10,4 km/h. L’umidità continuerà a scendere, stabilizzandosi intorno al 58%. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 3%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La brezza leggera accompagnerà le ore serali, con velocità che varierà tra i 6,8 km/h e i 8,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 76%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Floridia indicano una giornata di Martedì 24 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e condizioni ideali per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero continuare a rimanere sopra la media stagionale. Gli amanti del sole e delle belle giornate troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.8° perc. +21° prob. 2 % 6 O max 6.2 Ponente 77 % 1014 hPa 4 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° prob. 2 % 5.3 O max 5.4 Ponente 74 % 1014 hPa 7 nubi sparse +22.6° perc. +22.6° Assenti 5 ONO max 6.1 Maestrale 62 % 1015 hPa 10 poche nuvole +25.1° perc. +25° Assenti 5.2 SE max 6.6 Scirocco 54 % 1015 hPa 13 cielo sereno +25.8° perc. +25.8° prob. 1 % 13.8 SSE max 17.1 Scirocco 56 % 1015 hPa 16 cielo sereno +25.1° perc. +25.3° prob. 3 % 8.4 ESE max 12.6 Scirocco 62 % 1014 hPa 19 cielo sereno +22.9° perc. +23.2° Assenti 8 NE max 12.3 Grecale 75 % 1017 hPa 22 poche nuvole +22° perc. +22.3° Assenti 5.1 NE max 7.9 Grecale 76 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:49

