Meteo Floridia, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

Le previsioni meteo per Floridia di Mercoledì 18 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare una certa variabilità, con un ritorno di nubi sparse. Infine, la sera porterà nuovamente un cielo coperto, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 90% e una temperatura di circa 19,9°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11,7 km/h da Ovest, con un’umidità del 82%. Con il passare delle ore, la situazione non subirà grandi variazioni, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,7°C e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere coperto, ma si passerà a nubi sparse con temperature che raggiungeranno i 22,4°C alle 07:00. La velocità del vento diminuirà leggermente, mantenendosi attorno ai 9 km/h. L’umidità scenderà al 65%, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo che si manterrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che toccheranno i 26,9°C alle 14:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,7 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 46%. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno a 21,8°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno agli 8,9 km/h, con un’umidità che aumenterà fino al 67%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Floridia nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Giovedì e Venerdì si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del sole potranno approfittare delle ore diurne per godere di un clima mite, mentre le serate si presenteranno fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.8° perc. +20° Assenti 11.7 O max 14.7 Ponente 81 % 1013 hPa 4 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° prob. 2 % 11.3 O max 15 Ponente 80 % 1013 hPa 7 nubi sparse +22.4° perc. +22.4° Assenti 8.7 O max 14.5 Ponente 65 % 1014 hPa 10 nubi sparse +25.9° perc. +25.8° Assenti 3.4 S max 12.4 Ostro 48 % 1014 hPa 13 cielo coperto +26.7° perc. +27° prob. 8 % 11.7 SSO max 21.5 Libeccio 47 % 1013 hPa 16 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 8 % 13.3 O max 21.3 Ponente 48 % 1013 hPa 19 nubi sparse +22.6° perc. +22.5° Assenti 8.6 ONO max 12.6 Maestrale 63 % 1015 hPa 22 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° Assenti 7.9 ONO max 8.5 Maestrale 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:58

