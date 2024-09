Meteo Floridia, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 28 Settembre, Floridia si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un clima mite e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. La mattina porterà un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 28°C già dalle prime ore, accompagnate da una leggera brezza. Nel pomeriggio, si registreranno poche nuvole, mentre la sera vedrà un incremento della copertura nuvolosa, senza però previsioni di precipitazioni significative.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si manterranno attorno ai 24,6°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest a 8,7 km/h. Proseguendo verso le prime ore del giorno, le temperature scenderanno leggermente, ma rimarranno comunque sopra i 24°C. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 28°C entro le 8:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che si attesteranno intorno ai 29°C. Le nuvole inizieranno a comparire, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,9 km/h. Le condizioni di umidità si manterranno attorno al 57%, contribuendo a un clima caldo ma non eccessivamente afoso.

Con l’arrivo della sera, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a circa 23°C. La brezza si farà più intensa, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h. Nonostante l’aumento della nuvolosità, non si prevedono piogge, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 78%.

In conclusione, le previsioni meteo per Floridia indicano una giornata di Sabato 28 Settembre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali che si prospettano.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.4° perc. +24.6° Assenti 8.4 O max 9.3 Ponente 62 % 1012 hPa 4 poche nuvole +23.9° perc. +24° Assenti 7.8 ONO max 9.2 Maestrale 63 % 1012 hPa 7 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 6.2 ONO max 11 Maestrale 56 % 1013 hPa 10 cielo sereno +29.2° perc. +29.4° Assenti 7.3 ENE max 11.5 Grecale 46 % 1013 hPa 13 cielo sereno +29.1° perc. +30.1° Assenti 6.6 SE max 17.6 Scirocco 52 % 1012 hPa 16 poche nuvole +26.8° perc. +27.8° prob. 3 % 10.9 NE max 21.3 Grecale 61 % 1013 hPa 19 nubi sparse +23.9° perc. +24.4° Assenti 16.1 NNE max 20 Grecale 78 % 1015 hPa 22 nubi sparse +23.2° perc. +23.6° Assenti 8.6 N max 11.9 Tramontana 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:42

