Meteo Follonica, le previsioni per domani sabato 28 settembre

Le previsioni meteo per Follonica di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, con una massima che raggiungerà i 21°C. I venti saranno prevalentemente moderati, con raffiche che potrebbero superare i 25 km/h. La copertura nuvolosa varierà, passando da un cielo inizialmente coperto a momenti di sereno.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperatura intorno ai 19°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 10 e i 12 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno all’80%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la mattina, si assisterà a pioggia leggera con accumuli che non supereranno i 0.5 mm. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 19-20°C, mentre la copertura nuvolosa sarà totale. I venti continueranno a soffiare con intensità moderata, raggiungendo i 16 km/h. Con il passare delle ore, le condizioni inizieranno a migliorare.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento. Il cielo passerà da nubi sparse a cielo sereno, con una temperatura massima che toccherà i 21°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra i 15 e i 22 km/h. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più gradevole.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 16°C. I venti saranno deboli, con una velocità che non supererà i 8 km/h. L’umidità continuerà a scendere, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Follonica di Sabato 28 Settembre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° prob. 4 % 10.4 NNO max 19 Maestrale 76 % 1010 hPa 4 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 4 % 6.5 N max 10 Tramontana 75 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +19.3° perc. +19° 0.32 mm 16.2 ONO max 25.3 Maestrale 64 % 1011 hPa 10 nubi sparse +21.1° perc. +20.7° prob. 41 % 22.9 ONO max 24.3 Maestrale 53 % 1012 hPa 13 poche nuvole +20.8° perc. +20.4° Assenti 21.5 ONO max 22.7 Maestrale 57 % 1012 hPa 16 poche nuvole +19.6° perc. +19.2° Assenti 16.1 NO max 21 Maestrale 62 % 1013 hPa 19 cielo sereno +16.8° perc. +16.5° Assenti 7.7 NNE max 8.2 Grecale 75 % 1015 hPa 22 cielo sereno +17° perc. +16.7° Assenti 5.3 NNO max 12 Maestrale 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:58

