Meteo Francavilla Fontana, le previsioni per domani sabato 7 settembre

Sabato 7 Settembre a Francavilla Fontana si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, con temperature che si manterranno piuttosto elevate.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una percentuale di nuvole che raggiungerà il 96% intorno alle ore 9. Le temperature oscilleranno tra i +25,6°C e i +30,5°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +31°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con intensità variabile tra i 7,5 e i 15,4 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica migliorerà leggermente, con una diminuzione della copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 39% intorno alle ore 15. Le temperature massime si manterranno intorno ai +31,4°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +31,7°C. Il vento continuerà a provenire da Nord – Nord Est con una velocità che potrà raggiungere i 20,2 km/h.

In serata, le nuvole si diraderanno ulteriormente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 24% intorno alle ore 22. Le temperature si manterranno piuttosto stabili intorno ai +24,5°C, con una percezione di caldo che si aggirerà intorno ai +24,5°C. Il vento sarà più lieve rispetto alle ore centrali della giornata, proveniente da Nord con una velocità intorno ai 5,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Francavilla Fontana per Sabato 7 Settembre indicano una giornata con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno elevate. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e alla percezione di caldo, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.4° perc. +24.9° Assenti 10.7 NNE max 15.8 Grecale 78 % 1014 hPa 3 nubi sparse +23.8° perc. +24.2° Assenti 10.2 N max 14.3 Tramontana 78 % 1014 hPa 6 nubi sparse +25.6° perc. +26° Assenti 12 NNE max 15.4 Grecale 69 % 1015 hPa 9 cielo coperto +29.4° perc. +30.4° Assenti 11.9 NNE max 7.5 Grecale 52 % 1015 hPa 12 nubi sparse +31.5° perc. +31.7° Assenti 16.8 NNE max 14.3 Grecale 41 % 1014 hPa 15 nubi sparse +29.6° perc. +30.1° Assenti 17.9 NNE max 13.2 Grecale 47 % 1014 hPa 18 nubi sparse +25.5° perc. +25.7° Assenti 9 NNE max 13.6 Grecale 63 % 1015 hPa 21 nubi sparse +24.5° perc. +24.6° Assenti 4.6 NNO max 5.4 Maestrale 61 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:07

