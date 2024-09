Meteo Iglesias, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre, Iglesias si troverà ad affrontare un giorno caratterizzato da un alternarsi di condizioni meteorologiche. La notte inizierà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 25°C. Verso la sera, il cielo si coprirà ulteriormente, con l’arrivo di piogge leggere.

Durante la notte, il meteo di Iglesias sarà caratterizzato da un cielo sereno, con una temperatura che scenderà fino a 16,4°C alle prime luci dell’alba. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 1%, e il vento sarà debole, proveniente da Nord. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 90%, ma non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, con una temperatura che salirà rapidamente fino a 24°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 70%, ma non si prevedono piogge significative. Il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una leggera diminuzione verso le ore successive. La copertura nuvolosa continuerà a variare, passando da poche nuvole a nubi sparse, con un’umidità che si attesterà intorno al 60%. Anche in questo frangente, le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma non si escludono brevi rovesci.

Con l’arrivo della sera, il cielo di Iglesias si coprirà ulteriormente, portando a un aumento della probabilità di pioggia. Le temperature scenderanno a 18°C, e si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,12 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 92%, e il vento rimarrà debole, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Iglesias nei prossimi giorni indicano un alternarsi di condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di nubi e piogge leggere, si prevede un miglioramento per i giorni successivi, con un ritorno a condizioni più stabili e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno quindi attendere un ritorno di cieli sereni e temperature più elevate, rendendo i prossimi giorni ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.9° perc. +17.1° Assenti 5 NO max 6.1 Maestrale 92 % 1015 hPa 4 cielo sereno +16.5° perc. +16.6° Assenti 2.8 NNO max 3.8 Maestrale 91 % 1015 hPa 7 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° Assenti 0.9 ESE max 1.8 Scirocco 68 % 1015 hPa 10 nubi sparse +24.4° perc. +24.1° Assenti 11.3 SO max 14.3 Libeccio 47 % 1015 hPa 13 poche nuvole +24.8° perc. +24.7° prob. 11 % 15.2 OSO max 19 Libeccio 50 % 1015 hPa 16 nubi sparse +22.5° perc. +22.5° prob. 32 % 11.4 SO max 16.9 Libeccio 64 % 1014 hPa 19 cielo coperto +19.2° perc. +19.4° prob. 13 % 4.4 SSO max 5.6 Libeccio 86 % 1015 hPa 22 cielo coperto +18.4° perc. +18.7° prob. 10 % 4.9 SSE max 6.5 Scirocco 91 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 19:15

