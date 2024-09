Meteo Iglesias, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Iglesias indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un progressivo miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Nel pomeriggio, il sole dominerà il cielo, garantendo condizioni ideali per attività all’aperto. La sera porterà un ritorno a condizioni più tranquille, con temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Iglesias presenterà un cielo coperto con una temperatura di +19,9°C e una copertura nuvolosa del 76%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 8,2 km/h, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 14,6 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 96%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando da nubi sparse a condizioni più serene. Alle 10:00, la temperatura salirà a +21°C, con un’intensità del vento che raggiungerà i 25,8 km/h. La copertura nuvolosa scenderà al 32%, favorendo un clima più piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 49%, rendendo l’aria più respirabile.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,7°C alle 13:00 e scendendo leggermente a 19,5°C alle 15:00. La velocità del vento sarà sostenuta, con punte di 29,4 km/h, e l’umidità si manterrà tra il 45% e il 50%. Questo clima favorevole permetterà di godere appieno delle ore di luce.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, raggiungendo circa 16,3°C alle 19:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nubi sparse. La velocità del vento si ridurrà a 17,4 km/h, mantenendo comunque una brezza fresca. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 63%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Iglesias nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima prevalentemente sereno. Domani e dopodomani si prevedono condizioni simili, con possibilità di qualche nuvola in più, ma senza significative variazioni. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.4° perc. +19.8° prob. 9 % 10.5 NO max 18.4 Maestrale 93 % 1014 hPa 4 cielo coperto +18.4° perc. +18.5° prob. 5 % 14.5 NNO max 27.5 Maestrale 84 % 1015 hPa 7 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° Assenti 17.9 NNO max 30.1 Maestrale 68 % 1017 hPa 10 nubi sparse +21° perc. +20.4° Assenti 25.8 NNO max 32.7 Maestrale 49 % 1019 hPa 13 cielo sereno +20.7° perc. +20° Assenti 29.4 NO max 41.4 Maestrale 45 % 1019 hPa 16 poche nuvole +18.6° perc. +17.9° Assenti 25.5 NO max 46.3 Maestrale 53 % 1020 hPa 19 cielo sereno +16.3° perc. +15.6° Assenti 17.4 NNO max 35.8 Maestrale 63 % 1021 hPa 22 poche nuvole +16.4° perc. +15.8° Assenti 15.9 NO max 32 Maestrale 63 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:08

