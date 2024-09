Meteo L’Aquila, le previsioni per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 1% e temperature intorno ai 14,2°C. La mattina porterà un aumento delle temperature fino a 24,8°C, mantenendo condizioni ideali per attività all’aperto. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente soleggiato con temperature attorno ai 24,6°C. Sabato, ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, raggiungendo il 100% al mattino con piogge leggere. Domenica, il cielo sarà sereno con temperature che scenderanno a 9,5°C durante la notte, offrendo una giornata fresca e piacevole.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 1%. Le temperature si manterranno intorno ai 14,2°C, con una temperatura percepita di 13,8°C. La velocità del vento sarà di circa 9,7 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 10,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la notte ideale per attività all’aperto.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 24,8°C entro le ore centrali della mattinata. La temperatura percepita sarà leggermente superiore, attorno ai 24,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,8 km/h e le raffiche toccheranno i 26 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 4%, e l’umidità scenderà al 51%. Non ci saranno precipitazioni, rendendo la mattinata perfetta per passeggiate e attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 15%. Le temperature si manterranno attorno ai 24,6°C, con una temperatura percepita di 24,5°C. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 16,4 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 53%. Non si prevedono precipitazioni, quindi il pomeriggio si preannuncia soleggiato e piacevole.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 61%. Le temperature scenderanno a circa 17,7°C, con una temperatura percepita di 17,8°C. La velocità del vento sarà di 8,5 km/h e le raffiche toccheranno i 10 km/h. L’umidità aumenterà fino al 89%. Nonostante la presenza di nuvole, non si prevedono precipitazioni, permettendo di godere di una serata tranquilla.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 61%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,5°C, con una temperatura percepita di 16,6°C. La velocità del vento sarà di 7,8 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che arriveranno a 9,1 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 92%, e ci sarà una probabilità di precipitazioni del 14%.

Durante la mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 16,5°C, con una temperatura percepita di 16,6°C. Si prevedono piogge leggere con accumuli di circa 0,18 mm. La velocità del vento aumenterà a 8,7 km/h, con raffiche che toccheranno i 8,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 94%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà leggermente, con una copertura nuvolosa che scenderà al 50%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20,2°C, con una temperatura percepita di 19,5°C. La velocità del vento sarà di 18,4 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 37,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi il pomeriggio potrebbe offrire momenti di sole tra le nuvole.

Nella sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno a circa 10,2°C. La velocità del vento diminuirà a 4,8 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino all’87%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre si presenterà con un cielo sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 9,5°C, con una temperatura percepita di 9,5°C. La velocità del vento sarà di 2,2 km/h, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,5 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 89%, senza precipitazioni previste.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 15°C. La temperatura percepita sarà di 14,2°C. La velocità del vento aumenterà a 8,2 km/h, con raffiche che toccheranno i 8,5 km/h. La copertura nuvolosa sarà del 35% e l’umidità scenderà al 65%. Non ci saranno precipitazioni, permettendo di godere di una mattinata soleggiata.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 66%. Le temperature scenderanno a circa 12,8°C, con una temperatura percepita di 12°C. La velocità del vento sarà di 10,1 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi il pomeriggio si preannuncia fresco ma piacevole.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno a 6,9°C. La velocità del vento sarà di 7,3 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità aumenterà fino al 88%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata tranquilla e ideale per una passeggiata.

In conclusione, il fine settimana a L’Aquila si preannuncia variabile, con un Venerdì soleggiato, un Sabato caratterizzato da piogge leggere e una Domenica che offrirà cieli sereni e freschi. Sarà importante prepararsi per eventuali cambiamenti meteo, soprattutto Sabato, ma nel complesso ci saranno opportunità per godere di momenti all’aperto.

