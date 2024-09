Meteo Lecce, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 15 Settembre, Lecce si troverà ad affrontare un meteo caratterizzato da condizioni variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con cieli coperti e precipitazioni che si intensificheranno nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con massime che non supereranno i 21°C. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto frizzante.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. Con l’avanzare delle ore, il cielo si coprirà sempre di più, portando a un aumento della probabilità di pioggia. Nella mattina, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con cieli coperti e piogge leggere che inizieranno a manifestarsi, accompagnate da una temperatura che varierà tra 19°C e 21°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 26-32 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest, rendendo il clima piuttosto fresco.

Proseguendo nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un’intensificazione delle piogge, con il cielo che rimarrà completamente coperto. Le temperature percepite scenderanno, raggiungendo un massimo di circa 19°C. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che potranno arrivare fino a 0.78 mm. La nuvolosità e l’umidità, che si attesterà attorno al 75%, contribuiranno a un clima umido e poco gradevole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni non miglioreranno significativamente. Il cielo rimarrà coperto, con occasionali piogge leggere e temperature che si manterranno sui 19°C. La velocità del vento continuerà a oscillare tra 22 e 26 km/h, rendendo l’atmosfera ancora più fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecce nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Lunedì si prevede un parziale diradamento delle nubi, ma le temperature rimarranno fresche. Martedì e mercoledì potrebbero portare un ritorno di condizioni più stabili, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, per il momento, la giornata di Domenica 15 Settembre si presenterà all’insegna della pioggia e della nuvolosità, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato e la pianificazione di attività al coperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Lecce

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° prob. 22 % 23.7 ONO max 36.6 Maestrale 56 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +17.4° perc. +16.8° 0.18 mm 21.3 ONO max 32.5 Maestrale 62 % 1012 hPa 6 nubi sparse +18.4° perc. +17.7° prob. 49 % 21.9 ONO max 34.8 Maestrale 54 % 1012 hPa 9 cielo coperto +21.8° perc. +21.1° prob. 41 % 32.4 NO max 40.4 Maestrale 44 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +20° perc. +19.8° 0.63 mm 29.8 NO max 34 Maestrale 65 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +18.8° perc. +18.7° 0.41 mm 29.4 NO max 38 Maestrale 74 % 1012 hPa 18 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° prob. 68 % 22.1 ONO max 36.2 Maestrale 70 % 1012 hPa 21 nubi sparse +19.5° perc. +19.1° prob. 21 % 26.6 NO max 42 Maestrale 64 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 18:51

