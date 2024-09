Meteo Lecce, le previsioni per domani martedì 3 settembre

MeteoWeb

Martedì 3 Settembre a Lecce si prevedono condizioni meteo variabili con cielo coperto durante la notte e la mattina, mentre nel pomeriggio e sera si avranno nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i +25,5°C e i +31,1°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento soffierà a velocità variabile tra i 2,1km/h e i 9,7km/h, con raffiche leggere. L’umidità si manterrà intorno al 40-64%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1014-1016hPa.

Durante la notte a Lecce, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 91% e il 97%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni.

Nella mattina, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma il cielo rimarrà comunque coperto per la maggior parte del tempo. Le temperature saliranno fino a +31,1°C, con una percezione termica che si avvicinerà ai +31°C. Il vento sarà prevalentemente leggero, con una direzione variabile tra Sud e Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo coperto tornerà a dominare, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% intorno alle 13:00. Le temperature si manterranno intorno ai +31°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento sarà ancora leggero, proveniente principalmente da Nord Est.

Infine, nella sera, le nubi sparse faranno la loro comparsa, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 42-51%. Le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, intorno ai +26°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 13,6km/h da Est.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Lecce si prevede un’alternanza tra cielo coperto e nubi sparse, con temperature che si manterranno stabili e venti leggeri. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e vestirsi adeguatamente per affrontare al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 3 Settembre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 7.1 ONO max 8.9 Maestrale 60 % 1014 hPa 4 cielo coperto +25.5° perc. +25.8° Assenti 4 NE max 5.2 Grecale 64 % 1014 hPa 7 cielo coperto +28.5° perc. +28.9° Assenti 2.1 SSE max 3.6 Scirocco 49 % 1015 hPa 10 cielo coperto +31.1° perc. +30.8° Assenti 2.5 NNO max 6.1 Maestrale 39 % 1015 hPa 13 cielo coperto +31° perc. +31.4° Assenti 5.6 NE max 8.2 Grecale 43 % 1014 hPa 16 cielo coperto +29.5° perc. +30.5° Assenti 3.2 SSO max 8.9 Libeccio 51 % 1014 hPa 19 nubi sparse +27° perc. +28.5° prob. 1 % 9.7 E max 13.6 Levante 65 % 1015 hPa 22 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 7.1 NE max 8.7 Grecale 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:11

