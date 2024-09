Meteo Lecce, le previsioni per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Durante la notte di Venerdì 13 Settembre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa +24,5°C e una copertura nuvolosa del 98%. Si prevede una probabilità di precipitazioni del 34%, senza piogge significative. Nella mattinata, si verificheranno piogge moderate, con temperature che scenderanno a +21,6°C. Il pomeriggio porterà un miglioramento, con cielo sereno e temperature massime di +26,4°C. Sabato 14 Settembre inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai +21°C, mentre nel pomeriggio si prevedono piogge leggere. Domenica 15 Settembre, piogge leggere all’inizio, ma il tempo migliorerà nel pomeriggio, mantenendo temperature gradevoli.

Venerdì 13 Settembre

Durante la notte di Venerdì 13 Settembre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una temperatura di circa +24,5°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 98%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 25,9 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 34%, ma non si registreranno piogge significative. Proseguendo verso le ore successive, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi intorno ai +24,4°C alle 01:00, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, si verificheranno condizioni di pioggia moderata e leggera. Alle 06:00, la temperatura sarà di +21,6°C con 3,03 mm di pioggia prevista. Le condizioni di pioggia continueranno fino alle 08:00, quando la temperatura salirà a +24,5°C. A partire dalle 09:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a nubi sparse e una temperatura di +25,2°C. La velocità del vento si manterrà costante, oscillando tra 20 km/h e 35 km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il tempo migliorerà notevolmente, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno un massimo di +26,4°C alle 12:00. Le condizioni di vento rimarranno fresche, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori sotto il 20%.

Infine, nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo si presenterà ancora con poche nuvole e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai +22,5°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con valori che raggiungeranno i 36,9 km/h. La probabilità di pioggia sarà praticamente assente, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre si aprirà con nubi sparse e una temperatura di circa +21°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 56%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 6%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà fino a +19,9°C alle 01:00, con un aumento della copertura nuvolosa fino all’87%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il tempo si presenterà prevalentemente con poche nuvole e temperature che varieranno tra +18,7°C e +22,9°C. Tuttavia, a partire dalle 13:00, si prevede un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera. Alle 13:00, la temperatura sarà di +20,5°C e la copertura nuvolosa salirà al 99%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 12 km/h e 16 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni di pioggia continueranno, con temperature che si manterranno attorno ai 19,9°C. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che potranno raggiungere i 0,72 mm. La probabilità di pioggia sarà alta, intorno al 60%.

La sera di Sabato si presenterà con nubi sparse e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 19,1°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 29,1 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 35%, ma non si prevedono accumuli significativi.

Domenica 15 Settembre

La notte di Domenica 15 Settembre inizierà con pioggia leggera e una temperatura di +18,3°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 34%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Le precipitazioni continueranno fino alle prime ore del mattino, con accumuli che potranno raggiungere i 0,12 mm.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il tempo si presenterà variabile, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a +22,7°C. La probabilità di pioggia rimarrà presente, con valori attorno al 52%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 17 km/h e 29 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 21,3°C. Le condizioni di pioggia saranno assenti, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori superiori all’80%. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

Infine, nella sera, il tempo si stabilizzerà con nubi sparse e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 19,9°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma la copertura nuvolosa rimarrà presente, rendendo il fine settimana variabile.

In conclusione, il fine settimana a Lecce si presenterà con un inizio piovoso, specialmente Venerdì e Sabato, per poi migliorare leggermente nella Domenica. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo possibile godere di momenti all’aperto, soprattutto nel pomeriggio di Venerdì e nella Domenica. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti, specialmente per Sabato, quando le piogge potrebbero influenzare le attività programmate.

