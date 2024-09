Meteo Lecco, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 22 Settembre, Lecco si troverà ad affrontare un clima caratterizzato da una predominanza di nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nel pomeriggio, portando a una sensazione di freschezza. La temperatura percepita varierà tra +15°C e +22,8°C, mentre l’umidità si attesterà intorno all’82%. I venti saranno leggeri, prevalentemente da Nord-Est, con velocità che non supereranno i 7 km/h.

Durante la notte, Lecco avrà un cielo prevalentemente nuvoloso con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 78%. La brezza leggera accompagnerà la notte, mantenendo l’umidità su livelli elevati, attorno all’83%.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 19,4°C. Tuttavia, la nuvolosità aumenterà nuovamente, portando a un cielo coperto entro il pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 22,8°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità inizierà a scendere leggermente.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 20,8°C alle ore 16:00. La sensazione di freschezza aumenterà, con un’umidità che si attesterà attorno al 65%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo grigio potrebbe influenzare le attività all’aperto.

La sera porterà con sé un clima fresco, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. L’umidità rimarrà alta, superando l’80%, e il cielo continuerà a essere coperto. I venti leggeri da Nord-Est contribuiranno a mantenere una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecco indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un predominio di nuvole e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, quindi sarà opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Lecco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.3° perc. +15° Assenti 6.3 NNE max 6.3 Grecale 82 % 1022 hPa 3 nubi sparse +14.8° perc. +14.5° Assenti 6.2 NNE max 6 Grecale 83 % 1020 hPa 6 nubi sparse +15° perc. +14.8° Assenti 5.3 NNE max 5.5 Grecale 82 % 1020 hPa 9 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° Assenti 4.5 SSO max 3.5 Libeccio 62 % 1020 hPa 12 nubi sparse +22.8° perc. +22.5° Assenti 6.7 SSO max 5.1 Libeccio 52 % 1017 hPa 15 cielo coperto +21.7° perc. +21.4° Assenti 6 S max 5.1 Ostro 57 % 1016 hPa 18 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 2 ESE max 3.3 Scirocco 78 % 1017 hPa 21 cielo coperto +16.2° perc. +16° Assenti 5.1 NNE max 4.6 Grecale 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:14

