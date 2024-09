Meteo Lecco, le previsioni per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a Lecco si prevedono condizioni meteo instabili con piogge leggere e moderate per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà abbastanza elevata, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, è attesa pioggia leggera con una percentuale di umidità che si aggira intorno all’87%. Le temperature oscilleranno intorno ai +19°C con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Nel corso della mattina, le precipitazioni continueranno, seppur con una percentuale di pioggia in diminuzione rispetto alla notte. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +25°C verso le ore 09:00.

Nel pomeriggio, la pioggerella persiste, ma con una percentuale di umidità in calo e temperature che si manterranno intorno ai +28°C.

In serata, a partire dalle 18:00, è prevista un’intensificazione delle precipitazioni, con una pioggia leggera che potrebbe diventare moderata. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai +21°C.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Lecco, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di munirsi di un ombrello per affrontare le piogge previste. Restate aggiornati sulle ultime previsioni del tempo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.7° perc. +20° 0.72 mm 7.3 NNE max 6.9 Grecale 87 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +19.2° perc. +19.5° 0.15 mm 6.4 NNE max 6.6 Grecale 89 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +19.6° perc. +20° 0.53 mm 5.7 NNE max 6.6 Grecale 90 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +25.6° perc. +25.9° 0.51 mm 4.2 SSE max 6 Scirocco 64 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +27.6° perc. +28.7° 0.62 mm 5.6 SSE max 7.7 Scirocco 59 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +27.7° perc. +28.5° 0.59 mm 3.9 E max 7.4 Levante 55 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +23° perc. +23.2° 0.53 mm 6.8 NE max 8 Grecale 71 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +20.4° perc. +20.8° 0.99 mm 5.9 NE max 6.4 Grecale 88 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:49

