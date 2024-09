Meteo Lentini, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 25 Settembre a Lentini si presenterà con un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 30°C durante le ore centrali della giornata. Tuttavia, nel pomeriggio, si registreranno anche delle leggere piogge, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno inizialmente di cielo coperto, con una temperatura di circa 21°C e un’umidità che si attesterà attorno all’84%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a una mattina serena con temperature che saliranno rapidamente fino a 22,3°C alle 06:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da Ovest.

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 29,6°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo coperto entro le 12:00, quando la temperatura toccherà il picco di 30°C. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 23,7 km/h.

Il pomeriggio si preannuncia nuvoloso, con una copertura del 100% e temperature in calo, che scenderanno fino a 25,4°C alle 17:00. Durante questo periodo, si verificheranno delle piogge leggere, con una pioviggine che porterà a 0,22 mm di precipitazioni. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 58%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno, con un cielo che si schiarirà e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. La brezza continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera più gradevole. Le ultime ore della giornata si presenteranno con cielo sereno e un’umidità che si manterrà attorno al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lentini indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un clima stabile, ideale per attività all’aperto, mentre nel fine settimana potrebbero verificarsi nuove perturbazioni. Sarà quindi opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Lentini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.7° perc. +21° Assenti 6 OSO max 6.5 Libeccio 82 % 1017 hPa 4 cielo sereno +20.4° perc. +20.4° Assenti 6.7 OSO max 7.4 Libeccio 72 % 1017 hPa 7 nubi sparse +24.9° perc. +24.8° Assenti 7.5 O max 11 Ponente 51 % 1017 hPa 10 cielo coperto +28.4° perc. +27.9° Assenti 14.1 O max 17.8 Ponente 38 % 1018 hPa 13 cielo coperto +29.4° perc. +28.9° prob. 14 % 25.5 O max 28.1 Ponente 38 % 1017 hPa 16 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° prob. 14 % 13.4 O max 19.5 Ponente 53 % 1017 hPa 19 poche nuvole +23.2° perc. +23.3° Assenti 9.6 OSO max 12.1 Libeccio 67 % 1018 hPa 22 cielo sereno +22.1° perc. +22.3° Assenti 10.2 OSO max 15.4 Libeccio 73 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:48

