Meteo Lissone, le previsioni per domani domenica 29 settembre

Nella giornata di Domenica 29 Settembre, Lissone si troverà ad affrontare un meteo variabile, caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 18,7°C nel primo pomeriggio. La situazione sarà accompagnata da una leggera brezza, che contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, nonostante l’aumento dell’umidità nel corso della giornata.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno ai 11°C, a causa di una leggera brezza proveniente da Nord-Est. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021 hPa.

Nella mattina, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 14,9°C entro le 09:00. La brezza leggera proveniente da Sud contribuirà a mantenere un clima fresco e gradevole, con un’umidità che scenderà al 59%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, favorendo condizioni di stabilità.

Il pomeriggio porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo sereno. Le temperature toccheranno il massimo di 18,7°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 17,8°C alle 16:00. L’umidità si manterrà attorno al 50%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’atmosfera piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo coperto. Le temperature scenderanno a 15,5°C alle 19:00, per poi stabilizzarsi intorno ai 14,6°C a fine giornata. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%, e il vento si farà più presente, con raffiche che potranno arrivare fino a 13 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lissone indicano una giornata di Domenica 29 Settembre caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento delle nubi e un abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del clima fresco e delle passeggiate all’aria aperta potranno approfittare della mattinata e del primo pomeriggio, prima che il tempo volga verso condizioni più grigie.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Lissone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.4° perc. +11.5° Assenti 9.1 NE max 23.4 Grecale 68 % 1021 hPa 3 cielo sereno +11.8° perc. +10.9° Assenti 7.8 NNE max 15.2 Grecale 69 % 1022 hPa 6 nubi sparse +12.3° perc. +11.2° Assenti 5.8 NNE max 11.1 Grecale 64 % 1023 hPa 9 nubi sparse +14.9° perc. +14° Assenti 0.9 SSE max 2.8 Scirocco 59 % 1025 hPa 12 nubi sparse +18.3° perc. +17.5° Assenti 4 SSO max 4 Libeccio 50 % 1024 hPa 15 poche nuvole +18.4° perc. +17.6° Assenti 4.6 SSE max 4.1 Scirocco 50 % 1023 hPa 18 nubi sparse +15.8° perc. +15.2° Assenti 3.4 E max 4.4 Levante 65 % 1024 hPa 21 cielo coperto +14.9° perc. +14.3° Assenti 5.5 NE max 9.4 Grecale 69 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:01

