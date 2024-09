Meteo Lodi, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Lodi indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature piacevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento. La ventilazione sarà moderata, con brezze che accompagneranno la giornata.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,8°C, con una copertura nuvolosa che si ridurrà progressivamente. La mattina inizierà con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,1°C entro le ore centrali. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 45%, mentre il vento soffierà da ovest con intensità leggera.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente gradevole, con temperature che toccheranno i 22,2°C. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, favorendo attività all’aperto. La ventilazione rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità potrà aumentare leggermente, ma non influenzerà il comfort generale.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 12,6°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La ventilazione si attenuerà ulteriormente, con condizioni di calma che favoriranno un’atmosfera rilassante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 15 Settembre a Lodi si presenteranno favorevoli, con un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare su valori piacevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa situazione per trascorrere momenti all’aperto, godendo di un clima ideale.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.8° perc. +10.7° Assenti 4.9 NNO max 6 Maestrale 64 % 1016 hPa 3 nubi sparse +10.7° perc. +9.5° Assenti 8.6 O max 9.5 Ponente 63 % 1015 hPa 6 nubi sparse +10.6° perc. +9.5° Assenti 10.8 O max 18.6 Ponente 68 % 1014 hPa 9 cielo sereno +17.2° perc. +16.4° Assenti 13.1 O max 17.6 Ponente 52 % 1014 hPa 12 cielo sereno +21.2° perc. +20.5° Assenti 9.7 O max 11.3 Ponente 43 % 1013 hPa 15 cielo sereno +22.1° perc. +21.5° Assenti 8.4 OSO max 10.3 Libeccio 44 % 1011 hPa 18 cielo sereno +16.3° perc. +15.6° Assenti 5.3 O max 5.8 Ponente 63 % 1012 hPa 21 cielo sereno +14.3° perc. +13.6° Assenti 8.4 E max 9.6 Levante 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:27

