Meteo Lucca, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

Le previsioni meteo per Lucca di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una lieve diminuzione nel corso della giornata. La presenza di nuvole e una leggera brezza accompagneranno gli abitanti e i visitatori della città.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,3°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’89%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, con raffiche che non supereranno i 5,6 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 23,5°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 55% a mezzogiorno. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà sopra il 48%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la mattinata piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno a 21,3°C alle 15:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 93%, e ci sarà una probabilità di precipitazioni, seppur basse. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 60%, mentre il vento si farà più debole, con velocità che non supereranno i 6,2 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,5°C alle 21:00. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura che si manterrà attorno al 45%. L’umidità rimarrà alta, sfiorando l’83%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord Est con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucca nei prossimi giorni mostrano un trend di temperature in lieve calo, con un’alternanza di giornate nuvolose e momenti di sole. Martedì e Mercoledì potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma con una maggiore probabilità di pioggia. Gli abitanti e i visitatori dovranno quindi prepararsi a un clima variabile, mantenendo sempre a portata di mano un ombrello.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.2° perc. +14° Assenti 5.5 NE max 5.8 Grecale 88 % 1013 hPa 4 nubi sparse +13.7° perc. +13.4° Assenti 6.6 NE max 6.8 Grecale 86 % 1012 hPa 7 nubi sparse +17.4° perc. +17° Assenti 5.3 ENE max 7.8 Grecale 69 % 1012 hPa 10 nubi sparse +22.4° perc. +22° Assenti 6.1 ESE max 10.6 Scirocco 51 % 1011 hPa 13 cielo coperto +22.8° perc. +22.6° prob. 11 % 5.6 ENE max 9.1 Grecale 54 % 1010 hPa 16 nubi sparse +21.3° perc. +21.1° prob. 10 % 3.2 ESE max 6.9 Scirocco 63 % 1010 hPa 19 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° Assenti 5.8 NE max 6.6 Grecale 82 % 1011 hPa 22 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° Assenti 7.2 NE max 8.5 Grecale 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:21

