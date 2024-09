Meteo Macerata, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Macerata indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piuttosto stabile e un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco che si attesterà intorno ai 21,3°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente di poche nuvole, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 14,9°C. La mattina inizierà con nubi sparse, e le temperature saliranno lentamente fino a raggiungere circa 21,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 28% al 85% entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 9,6 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo nel meteo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 14:00. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 20,8°C alle 14:00 e poi diminuendo fino a 17,4°C alle 17:00. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con valori che toccheranno il 42% nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’intensità di pioggia che varierà da 0,17 mm a 0,39 mm.

La sera si presenterà con un cielo coperto, e le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 15,9°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’86%, e le condizioni di bassa visibilità potrebbero persistere. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci saranno precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Macerata nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo a partire da Lunedì, con un ritorno di cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche di Domenica, in quanto le piogge potrebbero influenzare le attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate dovranno tenere in considerazione l’abbigliamento adeguato e la possibilità di un riparo in caso di pioggia.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.9° perc. +14.8° Assenti 4 OSO max 4 Libeccio 90 % 1020 hPa 3 poche nuvole +14.4° perc. +14.3° Assenti 4.1 O max 4 Ponente 90 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.4° perc. +15.3° Assenti 4 O max 3.9 Ponente 87 % 1019 hPa 9 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° Assenti 3.8 NE max 2.8 Grecale 69 % 1019 hPa 12 cielo coperto +21.3° perc. +21.1° prob. 7 % 8 ENE max 5.3 Grecale 64 % 1018 hPa 15 pioggia leggera +20° perc. +19.9° 0.39 mm 9.6 E max 7.4 Levante 71 % 1017 hPa 18 cielo coperto +17.1° perc. +17° prob. 39 % 4.3 SE max 4.4 Scirocco 82 % 1017 hPa 21 cielo coperto +15.9° perc. +15.8° Assenti 4.4 SSO max 4.4 Libeccio 86 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:58

