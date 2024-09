Meteo Misterbianco, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Misterbianco indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% intorno a metà giornata. Le temperature si attesteranno tra i 21°C e i 28°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Misterbianco avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 21,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 68%, con un’umidità che si manterrà attorno al 74%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 6,2 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 07:00, quando inizierà a coprirsi. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 23,5°C alle 07:00 e continuando a salire fino a toccare i 28,5°C alle 12:00. Durante questo periodo, la copertura nuvolosa aumenterà fino a diventare completamente coperta. La velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 16,9 km/h alle 12:00.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 27-28°C, mantenendo una copertura nuvolosa del 100%. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con una leggera possibilità di pioggia, ma senza accumuli significativi. La velocità del vento varierà tra i 20 km/h e i 25 km/h, sempre da Ovest.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da cielo coperto a poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a circa 22°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 18,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misterbianco nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 30°C. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate di bel tempo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Misterbianco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.1° perc. +21.2° Assenti 5.7 O max 8.6 Ponente 72 % 1017 hPa 4 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° Assenti 6.8 O max 10.5 Ponente 66 % 1017 hPa 7 cielo coperto +23.5° perc. +23.3° Assenti 10.8 O max 15.7 Ponente 54 % 1018 hPa 10 cielo coperto +27.2° perc. +27.1° Assenti 15.4 O max 19.8 Ponente 41 % 1018 hPa 13 cielo coperto +28.8° perc. +28.2° prob. 24 % 20.1 O max 24.9 Ponente 38 % 1017 hPa 16 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° prob. 24 % 11.1 ONO max 15.1 Maestrale 48 % 1017 hPa 19 poche nuvole +23.9° perc. +23.8° Assenti 6.3 OSO max 12.2 Libeccio 58 % 1018 hPa 22 poche nuvole +22.6° perc. +22.5° Assenti 9.5 O max 18.4 Ponente 61 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:48

