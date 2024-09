Meteo Misterbianco, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 21 Settembre a Misterbianco si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a cieli prevalentemente coperti nel pomeriggio e in serata. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di piogge leggere, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Nella notte, le temperature si manterranno attorno ai 20,8°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che non impediranno di apprezzare il cielo stellato. Con il passare delle ore, si registrerà un lieve calo delle temperature, che toccheranno i 19,5°C alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 08:00, quando si noteranno nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24,2°C entro le 09:00. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a rendere l’aria piacevole. Tuttavia, già a partire dalle 10:00, si prevede un cambiamento significativo con l’arrivo di pioggia leggera, che porterà a un aumento della copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92% entro le 16:00. Le temperature si manterranno attorno ai 23°C, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere il 69%. Non si escludono brevi rovesci, anche se le previsioni meteo indicano una probabilità di precipitazioni relativamente bassa.

La sera si presenterà con cieli coperti e temperature in lieve calo, che si attesteranno intorno ai 21°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 71%, e il vento sarà debole, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà nuvoloso fino a notte fonda.

In conclusione, le previsioni meteo per Misterbianco nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità e la possibilità di piogge leggere, soprattutto nel fine settimana. Gli amanti del sole dovranno approfittare delle ore mattutine, mentre nel pomeriggio e in serata si dovranno preparare a cieli più grigi e umidi.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Misterbianco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.4° perc. +20.5° Assenti 1.2 OSO max 2.8 Libeccio 75 % 1018 hPa 4 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° Assenti 2.1 O max 3.1 Ponente 78 % 1018 hPa 7 cielo sereno +22° perc. +22° Assenti 4.2 ESE max 7.3 Scirocco 67 % 1019 hPa 10 pioggia leggera +24.4° perc. +24.4° 0.12 mm 14.7 E max 12.6 Levante 56 % 1019 hPa 13 nubi sparse +24.4° perc. +24.4° prob. 35 % 15.2 ESE max 10.3 Scirocco 55 % 1019 hPa 16 cielo coperto +23° perc. +23.1° prob. 16 % 12.9 ESE max 12.8 Scirocco 64 % 1018 hPa 19 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° Assenti 7.7 E max 12.1 Levante 70 % 1020 hPa 22 cielo coperto +21.3° perc. +21.3° Assenti 3 ESE max 7.1 Scirocco 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.