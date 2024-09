Meteo Modica, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Modica si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteo prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,6°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest garantirà un clima piacevole, con una umidità che si manterrà attorno al 75%.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 26,2°C entro le ore 08:00. Il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 1%. La brezza vivace continuerà a soffiare, contribuendo a mantenere un clima fresco e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 29°C intorno alle 12:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo si presenterà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 30,1 km/h. L’umidità, invece, si attesterà attorno al 49%, rendendo l’aria leggermente più secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un leggero cambiamento. Il cielo passerà da sereno a nubi sparse, con una temperatura che scenderà fino a 22°C. La brezza si farà più leggera, con velocità che scenderanno a 4,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modica nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni meteo stabili e prevalentemente serene. Domani, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza variazioni significative rispetto a quanto osservato oggi. Dopodomani, le temperature potrebbero tornare a salire, mantenendo un clima gradevole e ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di queste condizioni favorevoli nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Modica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.3° perc. +21.5° Assenti 10 ONO max 12.3 Maestrale 75 % 1013 hPa 4 cielo sereno +20.8° perc. +21° Assenti 11.3 ONO max 17.5 Maestrale 79 % 1013 hPa 7 cielo sereno +24.1° perc. +24.3° Assenti 13.7 ONO max 26 Maestrale 65 % 1014 hPa 10 cielo sereno +28.5° perc. +28.7° Assenti 19.8 O max 22.7 Ponente 47 % 1014 hPa 13 cielo sereno +28.6° perc. +28.7° Assenti 23.3 O max 27.2 Ponente 45 % 1013 hPa 16 cielo sereno +25.1° perc. +25.2° Assenti 18.2 ONO max 36.5 Maestrale 57 % 1014 hPa 19 nubi sparse +22.2° perc. +22.5° Assenti 6.8 NO max 13 Maestrale 77 % 1015 hPa 22 poche nuvole +21.9° perc. +22.1° Assenti 3.2 N max 4.5 Tramontana 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:44

