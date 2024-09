Meteo Montichiari, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montichiari indicano un Sabato 21 Settembre caratterizzato da un alternarsi di condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. La mattina porterà un miglioramento, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a 22,6°C. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un ritorno di nubi, mentre la sera sarà nuovamente segnata da un cielo coperto e temperature in calo.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Montichiari avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 79%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa alle 01:00 e mantenendosi tale fino alle 05:00. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 15°C, con un’umidità che si aggirerà intorno al 74%.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,6°C entro le 12:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la mattinata piacevole e fresca, con un’umidità che scenderà fino al 47%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo rimarrà sereno, ma si noterà un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22,9°C, mentre nel tardo pomeriggio, intorno alle 17:00, si prevede un leggero calo a 19,6°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma l’umidità inizierà a salire nuovamente.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che si coprirà nuovamente. A partire dalle 18:00, la temperatura scenderà fino a 18,6°C, e il cielo sarà coperto fino a raggiungere una copertura nuvolosa del 92% entro le 21:00. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 16,8°C e l’umidità salirà fino al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montichiari nei prossimi giorni mostrano un alternarsi di condizioni, con un Sabato che inizierà bene ma che terminerà con cieli coperti. Domani, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, mentre nei giorni successivi potrebbero verificarsi piogge sporadiche. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Montichiari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.8° perc. +15.3° Assenti 5 NE max 5.8 Grecale 73 % 1022 hPa 4 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° Assenti 7.3 NNE max 7.7 Grecale 74 % 1022 hPa 7 poche nuvole +17.9° perc. +17.5° Assenti 5.7 NNE max 8.1 Grecale 67 % 1022 hPa 10 cielo sereno +21.7° perc. +21.2° Assenti 8 ESE max 10.3 Scirocco 50 % 1022 hPa 13 cielo sereno +22.9° perc. +22.4° Assenti 7 SE max 8.1 Scirocco 47 % 1021 hPa 16 cielo sereno +22.1° perc. +21.8° Assenti 3.1 ESE max 5.3 Scirocco 56 % 1020 hPa 19 cielo coperto +18° perc. +17.6° Assenti 4.2 NNE max 4.6 Grecale 66 % 1021 hPa 22 cielo coperto +16.8° perc. +16.3° Assenti 5.5 NE max 6.1 Grecale 69 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:12

