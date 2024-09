Meteo Nocera Inferiore, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Nocera Inferiore indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,3°C. Con l’avanzare della giornata, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% nella mattina. Le temperature saliranno gradualmente, toccando un massimo di 24°C nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni meteorologiche a Nocera Inferiore si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 18,3°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 52%, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La velocità del vento sarà di circa 3,6 km/h, rendendo la situazione piuttosto tranquilla. L’umidità si manterrà intorno al 47%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà coperto e la temperatura salirà fino a 23°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 100%. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 1,7 km/h e 6,5 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 44%. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi la giornata si presenterà asciutta.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 24°C, con un cielo ancora coperto e una copertura nuvolosa che toccherà il 95%. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 8,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 36%, garantendo una sensazione di calore moderato. Anche in questa fase, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 20°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si stabilizzerà al 100%. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 2,6 km/h, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 49%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 15 Settembre a Nocera Inferiore evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili e una copertura nuvolosa che potrebbe variare, ma senza significative precipitazioni in vista. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, anche se con un occhio attento al cielo.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.3° perc. +17.4° Assenti 3.6 ENE max 4.9 Grecale 47 % 1014 hPa 3 nubi sparse +17.7° perc. +16.8° Assenti 1.9 NE max 2.9 Grecale 48 % 1013 hPa 6 nubi sparse +18.3° perc. +17.4° Assenti 1.8 ENE max 2.3 Grecale 48 % 1013 hPa 9 nubi sparse +22° perc. +21.2° Assenti 4.2 O max 6.4 Ponente 34 % 1013 hPa 12 cielo coperto +23.6° perc. +22.8° Assenti 6.5 OSO max 10.6 Libeccio 33 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.2° perc. +22.6° Assenti 8.1 SO max 8.1 Libeccio 36 % 1013 hPa 18 cielo coperto +21.2° perc. +20.4° Assenti 2.6 ONO max 6.4 Maestrale 42 % 1014 hPa 21 nubi sparse +20.2° perc. +19.5° Assenti 2.1 N max 4.4 Tramontana 49 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:05

