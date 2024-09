Meteo Palma di Montechiaro, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palma di Montechiaro di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità moderata, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,6°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 98%. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un pomeriggio con nubi sparse e temperature più elevate.

Nel dettaglio, la notte inizierà con pioggia moderata, che continuerà fino alle prime luci dell’alba. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 21°C, con un’umidità che si aggirerà intorno al 78%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud-sud ovest, con raffiche che raggiungeranno i 14,1 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le piogge si attenueranno, passando a piogge leggere. La temperatura percepita rimarrà simile, intorno ai 21°C, mentre la copertura nuvolosa continuerà a essere elevata, con valori che toccheranno il 100%. A partire dalle 10:00, si prevede un graduale miglioramento, con la pioggia che si ridurrà e lascerà spazio a cieli coperti.

Nel pomeriggio, la situazione meteo subirà un ulteriore cambiamento. Le nubi sparse prenderanno il sopravvento, con temperature che saliranno fino a 22,3°C. L’umidità scenderà al 63%, mentre il vento si manterrà leggero, contribuendo a un clima più gradevole. Le precipitazioni saranno assenti, permettendo di godere di un pomeriggio più sereno.

La sera porterà cieli sereni, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 0%. La calma del vento e l’assenza di precipitazioni favoriranno un’atmosfera tranquilla, ideale per una passeggiata all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palma di Montechiaro indicano un netto miglioramento nel corso della giornata. Dopo una notte piovosa, il mattino e il pomeriggio offriranno condizioni più favorevoli, mentre la sera si presenterà serena e piacevole. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e cieli prevalentemente sereni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.6° perc. +21.8° 0.39 mm 5.3 SSO max 9.2 Libeccio 77 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +20.3° perc. +20.7° 0.66 mm 7.7 ONO max 10 Maestrale 86 % 1013 hPa 7 pioggia moderata +20° perc. +20.2° 1.02 mm 6.9 ONO max 7.2 Maestrale 82 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +20.8° perc. +20.8° 0.5 mm 1.9 NNE max 7.9 Grecale 71 % 1015 hPa 13 cielo coperto +20.9° perc. +20.9° Assenti 3.7 NNO max 7 Maestrale 72 % 1015 hPa 16 nubi sparse +22.3° perc. +22.3° Assenti 7.5 O max 8.1 Ponente 63 % 1016 hPa 19 cielo sereno +20.7° perc. +20.7° Assenti 7.3 ONO max 8 Maestrale 72 % 1017 hPa 22 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° Assenti 4.4 NE max 5 Grecale 74 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:00

