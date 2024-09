Meteo Partinico, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 29 Settembre, Partinico si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più sereno durante la mattina e il pomeriggio. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 21,3°C intorno a mezzogiorno. La presenza di una leggera brezza contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Durante la notte, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 19,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con una percentuale di 17%. La velocità del vento sarà di circa 10,3 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest, e non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,3°C entro le ore centrali della giornata. La brezza vivace, con velocità che toccherà i 20 km/h, garantirà un clima fresco e gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 53%, rendendo l’aria confortevole per attività all’aperto.

Il pomeriggio continuerà a presentarsi con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,5°C. Anche in questa fascia oraria, la brezza vivace accompagnerà il clima, con una leggera probabilità di precipitazioni che non supererà il 7%. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a coprirsi, passando da un cielo sereno a uno parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 85% di nuvolosità, ma non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h, rendendo la serata ancora piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Partinico indicano una giornata di Domenica 29 Settembre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un aumento della nuvolosità e una leggera diminuzione delle temperature, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un’ottima giornata all’aperto, approfittando delle condizioni favorevoli prima dell’arrivo di un clima più variabile.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.7° perc. +19.4° Assenti 9.6 ONO max 14.1 Maestrale 64 % 1019 hPa 4 cielo sereno +18.9° perc. +18.5° Assenti 13 NNO max 16.2 Maestrale 64 % 1019 hPa 7 cielo sereno +19.8° perc. +19.4° Assenti 18.7 NNO max 24 Maestrale 58 % 1021 hPa 10 cielo sereno +20.9° perc. +20.4° Assenti 19 NNO max 22.9 Maestrale 53 % 1021 hPa 13 cielo sereno +21.2° perc. +20.8° prob. 1 % 19.6 NNO max 22.9 Maestrale 54 % 1021 hPa 16 cielo sereno +20.1° perc. +19.7° prob. 7 % 16.1 NNO max 20.2 Maestrale 62 % 1020 hPa 19 cielo coperto +20° perc. +19.8° prob. 6 % 15.7 N max 19.1 Tramontana 68 % 1021 hPa 22 nubi sparse +19.4° perc. +19.1° Assenti 12.3 NNE max 16.5 Grecale 66 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:49

