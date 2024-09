Meteo Partinico, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 24 Settembre a Partinico indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registrerà una copertura nuvolosa che tenderà a diradarsi nel corso della mattina, portando a un aumento della temperatura. I venti saranno leggeri e provenienti da sud-sud ovest, con una bassa probabilità di precipitazioni.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo inizialmente coperto, con una temperatura di circa 19,4°C e un’umidità attorno all’87%. Le condizioni miglioreranno progressivamente, con il passare delle ore. Già dalle prime luci dell’alba, il cielo si schiarirà e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,9°C entro le 07:00. La copertura nuvolosa si manterrà leggera, con nuvole sparse che non impediranno l’ingresso del sole.

Durante la mattina, il termometro continuerà a salire, toccando i 24,9°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà debole, con velocità che varieranno tra i 5,8 km/h e i 11,1 km/h, favorendo una sensazione di benessere. L’umidità, sebbene presente, si attesterà su valori accettabili, intorno al 51%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, mantenendosi comunque su valori gradevoli, con un picco di 24,8°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà scarsa, con un cielo prevalentemente sereno. I venti continueranno a soffiare leggeri, contribuendo a un clima piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una piacevole serata all’aperto. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza creare disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Partinico nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del bel tempo troveranno soddisfazione nelle giornate a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.2° perc. +19.4° prob. 1 % 10 SSO max 11.9 Libeccio 88 % 1015 hPa 4 poche nuvole +19.1° perc. +19.3° prob. 2 % 9.3 SSO max 11.4 Libeccio 87 % 1015 hPa 7 nubi sparse +20.9° perc. +21° Assenti 8.4 SO max 9.8 Libeccio 76 % 1016 hPa 10 nubi sparse +24.1° perc. +24° Assenti 5.8 ONO max 7 Maestrale 55 % 1016 hPa 13 nubi sparse +24.8° perc. +24.7° Assenti 11.1 NNO max 9.7 Maestrale 53 % 1016 hPa 16 nubi sparse +23.1° perc. +23° Assenti 9.8 NNO max 9.7 Maestrale 61 % 1016 hPa 19 cielo sereno +21.2° perc. +21.2° Assenti 3.2 ENE max 4 Grecale 71 % 1017 hPa 22 cielo sereno +20.9° perc. +20.9° Assenti 7.4 SSE max 8 Scirocco 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:57

