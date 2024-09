Meteo Partinico, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 11 Settembre, Partinico si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente sereno, con qualche nuvola che potrebbe affacciarsi nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20,5°C e i 26°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 19,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 65%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante la notte, il meteo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 20,5°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si attesterà attorno al 78%. La brezza leggera proveniente da sud-sud ovest accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a toccare i 26°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione si intensificherà, raggiungendo i 10,8 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 52%. Questo clima favorevole permetterà di godere di una mattinata all’aperto, ideale per attività all’aria aperta.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che presenterà poche nuvole. Le temperature si manterranno attorno ai 25°C, con una leggera diminuzione rispetto al picco della mattina. La ventilazione continuerà a essere presente, con intensità che varierà tra i 11,8 km/h e i 13,2 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 59%, mantenendo un clima gradevole.

La sera porterà con sé un cielo che si presenterà inizialmente sereno, per poi evolvere verso una maggiore copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno fino a circa 22°C, mentre la ventilazione si farà più vivace, con raffiche che potrebbero raggiungere i 19,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 68%, rendendo l’atmosfera leggermente più umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Partinico indicano una giornata di Mercoledì 11 Settembre caratterizzata da un meteo prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e una ventilazione moderata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità. Sarà quindi opportuno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, prima che l’arrivo di eventuali perturbazioni possa cambiare il quadro meteorologico.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21° perc. +21.2° Assenti 3.4 SSO max 4.5 Libeccio 76 % 1010 hPa 4 cielo sereno +20.6° perc. +20.7° Assenti 2.2 OSO max 2.9 Libeccio 77 % 1010 hPa 7 cielo sereno +22.4° perc. +22.4° Assenti 3.9 OSO max 4.1 Libeccio 69 % 1010 hPa 10 cielo sereno +25.3° perc. +25.3° Assenti 7.1 NO max 6.9 Maestrale 53 % 1011 hPa 13 cielo sereno +25.4° perc. +25.5° Assenti 15.6 NO max 13.9 Maestrale 59 % 1010 hPa 16 poche nuvole +24.6° perc. +24.7° Assenti 12.7 O max 13.2 Ponente 59 % 1011 hPa 19 cielo sereno +22.6° perc. +22.6° Assenti 11.4 SO max 14.1 Libeccio 67 % 1012 hPa 22 nubi sparse +22.9° perc. +22.9° Assenti 13.1 SO max 19.5 Libeccio 65 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:17

