Meteo Paternò, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Paternò indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra +17,9°C e +20,9°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7,1 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, raggiungendo punte del 86% in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e cielo prevalentemente coperto. La temperatura si attesterà intorno ai +20,2°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 75%. La velocità del vento sarà debole, proveniente da ovest, con intensità di 4,5 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,39 mm.

Con l’arrivo della mattina, si continuerà a registrare pioggia leggera. La temperatura percepita rimarrà simile a quella della notte, con valori che si aggireranno intorno ai +20,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 74%. Le condizioni di pioggia si protrarranno fino a metà giornata, con accumuli che raggiungeranno i 0,65 mm entro le ore centrali.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con il cielo che passerà da coperto a nubi sparse. La temperatura massima si attesterà attorno ai +20,9°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, arrivando al 73%. Le precipitazioni diventeranno sporadiche, con una probabilità di pioggia che si ridurrà al 31%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno e temperature in calo, che si porteranno intorno ai +18°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 85%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, favorendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Paternò nei prossimi giorni evidenziano un trend di miglioramento, con un graduale allontanamento delle piogge e un aumento delle schiarite. Tuttavia, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è una costante in questa stagione.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Paternò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.2° perc. +20.2° 0.54 mm 2.8 O max 6.9 Ponente 75 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +20.1° perc. +20.1° 0.11 mm 3.9 NNO max 4.7 Maestrale 76 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +20.6° perc. +20.7° 0.36 mm 2.7 OSO max 4.5 Libeccio 75 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +20° perc. +20.1° 0.65 mm 1 N max 4.6 Tramontana 79 % 1016 hPa 13 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° prob. 44 % 3.5 SE max 4.8 Scirocco 77 % 1016 hPa 16 cielo coperto +20.8° perc. +20.9° prob. 27 % 4 SE max 6.4 Scirocco 74 % 1016 hPa 19 poche nuvole +18.9° perc. +19° Assenti 0.5 NNE max 3.1 Grecale 84 % 1018 hPa 22 poche nuvole +18° perc. +18.1° Assenti 3.1 NO max 4.1 Maestrale 85 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:56

