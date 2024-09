Meteo Perugia, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Perugia di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche nuvola che si farà notare nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 12,6°C della notte e i 23,2°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, garantendo una sensazione di fresco ma senza eccessi.

Durante la notte, Perugia avrà un cielo inizialmente sereno, con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 94%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un rapido aumento delle temperature. Alle 08:00, si registreranno già 17,7°C, e alle 10:00 si arriverà a 21°C. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 56% entro le 12:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la mattinata particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più evidenti. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 23°C alle 14:00, per poi scendere gradualmente fino a 18,3°C alle 17:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70% nel tardo pomeriggio, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma non ci saranno fenomeni di pioggia. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno all’85%, mentre il vento si manterrà leggero, contribuendo a un’atmosfera fresca e tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Perugia di Sabato 21 Settembre si presenteranno favorevoli, con una giornata che offrirà condizioni ideali per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un lieve calo delle temperature, ma senza significative variazioni nel tempo, mantenendo un clima autunnale gradevole. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.4° perc. +12.1° Assenti 5.9 NNE max 5.8 Grecale 94 % 1020 hPa 4 nubi sparse +12.1° perc. +11.8° Assenti 5.9 NNE max 5.7 Grecale 94 % 1020 hPa 7 cielo sereno +15.7° perc. +15.4° Assenti 5.9 NNE max 7.9 Grecale 78 % 1021 hPa 10 cielo sereno +21° perc. +20.6° Assenti 6.3 NE max 6 Grecale 56 % 1020 hPa 13 poche nuvole +23.2° perc. +22.8° prob. 2 % 6.6 NNE max 5.3 Grecale 47 % 1019 hPa 16 nubi sparse +20.6° perc. +20.3° prob. 6 % 10.3 NE max 13.5 Grecale 60 % 1019 hPa 19 nubi sparse +15.8° perc. +15.5° Assenti 6.1 NNE max 5.8 Grecale 79 % 1020 hPa 22 nubi sparse +14.1° perc. +13.8° Assenti 4.1 NNE max 4.1 Grecale 87 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.