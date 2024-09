Meteo Pesaro, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Lunedì 23 Settembre a Pesaro si preannuncia come una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche, con piogge leggere e momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nella mattina il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Tuttavia, nel pomeriggio, le precipitazioni torneranno a farsi sentire, con un incremento della copertura nuvolosa. La sera porterà con sé un cielo nuvoloso e piogge intermittenti.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 60%. La temperatura si attesterà intorno ai 18,7°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest a 5 km/h. La probabilità di pioggia sarà moderata, con un accumulo di 0,12 mm. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa diminuirà, e a partire dall’alba, il cielo si presenterà sereno.

Nella mattina, il cielo sarà sereno con temperature che saliranno fino a 22°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Est, con velocità che raggiungeranno i 14,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, garantendo una sensazione di fresco ma gradevole. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. Le previsioni del tempo indicano un ritorno delle piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino all’80%. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, ma la sensazione di caldo sarà mitigata dalla brezza vivace che soffierà da Est-Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 24,5 km/h. Si prevedono accumuli di pioggia leggera, con valori che potranno arrivare fino a 0,22 mm.

La sera si presenterà con un cielo coperto e piogge leggere che continueranno a cadere. La temperatura scenderà a circa 19,6°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 92%. I venti si faranno più intensi, con velocità che potranno arrivare a 21,8 km/h. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potranno superare i 0,57 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Pesaro indicano una giornata variabile, con un inizio promettente ma un pomeriggio e una sera caratterizzati da piogge leggere. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Pesaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.7° perc. +18.7° 0.12 mm 5 SSO max 5.1 Libeccio 80 % 1015 hPa 3 nubi sparse +18.3° perc. +18.3° Assenti 5.3 SSO max 5.1 Libeccio 80 % 1014 hPa 6 nubi sparse +18.5° perc. +18.5° Assenti 4.4 SSO max 4 Libeccio 78 % 1014 hPa 9 cielo sereno +20.9° perc. +20.8° prob. 8 % 4.9 ESE max 5.5 Scirocco 69 % 1014 hPa 12 cielo sereno +22° perc. +22° prob. 12 % 14.6 ESE max 15.2 Scirocco 69 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +22.1° perc. +22.3° 0.22 mm 22.3 ESE max 24.5 Scirocco 77 % 1011 hPa 18 cielo coperto +20.7° perc. +21.1° prob. 54 % 22.4 SE max 30.1 Scirocco 84 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +19.6° perc. +19.9° 0.57 mm 17.6 SSE max 21.8 Scirocco 86 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:58

