Meteo Pisticci, le previsioni per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

Le previsioni meteo per Pisticci indicano una settimana con piogge moderate il Lunedì, seguite da giornate di Martedì e Mercoledì con cieli sereni e temperature in aumento. Giovedì si avrà un cielo variabile con temperature gradevoli. Durante la notte, si prevedono cieli sereni con venti moderati provenienti da diverse direzioni. Le temperature oscilleranno tra +18,4°C e +28,2°C, con umidità variabile e pressione atmosferica stabile. Prestare attenzione a eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche.

Lunedì 9 Settembre

Notte: Durante la notte a Pisticci, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +23,6°C e una percezione di +24°C. Il vento soffierà a 2,6km/h proveniente dal Sud Est, con raffiche fino a 4,8km/h. Le probabilità di precipitazioni sono assenti, e l’umidità sarà del 73% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. La temperatura sarà di circa +23,3°C, con una percezione di +23,4°C. Il vento soffierà da Ovest a 12,5km/h, con raffiche fino a 24,6km/h. Le precipitazioni saranno di 0.54mm, con un’umidità del 65% e una pressione di 1007hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +22,6°C e percezione di +22,6°C. Il vento soffierà da Sud a 18km/h, con raffiche fino a 23km/h. Le probabilità di precipitazioni sono dell’80%, con un’umidità del 64% e una pressione di 1005hPa.

Sera: In serata, il cielo si presenterà sereno al 0% con una temperatura di +21,6°C e percezione di +21,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 15,3km/h, con raffiche fino a 26,6km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 64% e una pressione atmosferica di 1005hPa.

Martedì 10 Settembre

Notte: Durante la notte a Pisticci, il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +18,4°C e una percezione di +18,1°C. Il vento soffierà a 7,2km/h proveniente dall’Ovest, con raffiche fino a 16,5km/h. Le probabilità di precipitazioni sono assenti, e l’umidità sarà del 71% con una pressione atmosferica di 1005hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno al 0% con una temperatura di circa +17,9°C, e una percezione di +17,7°C. Il vento sarà di 6,4km/h proveniente dall’Ovest, con raffiche fino a 9,4km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 72% e una pressione di 1005hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +22,6°C e percezione di +22,5°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a 17,6km/h, con raffiche fino a 26,6km/h. Le probabilità di precipitazioni sono del 4%, con un’umidità del 63% e una pressione di 1010hPa.

Sera: In serata, il cielo si presenterà sereno al 0% con una temperatura di +20,9°C e percezione di +20,6°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 35,3km/h, con raffiche fino a 35,3km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 59% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Notte: Durante la notte a Pisticci, il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +19,1°C e una percezione di +18,8°C. Il vento soffierà a 13,6km/h proveniente dal Nord Ovest, con raffiche fino a 25km/h. Le probabilità di precipitazioni sono del 8%, e l’umidità sarà del 68% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno al 2% con una temperatura di circa +23,6°C, e una percezione di +23,3°C. Il vento sarà di 12,3km/h proveniente dal Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 14,2km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 50% e una pressione di 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +28,2°C e percezione di +27,3°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 1,9km/h, con raffiche fino a 10,9km/h. Le probabilità di precipitazioni sono assenti, con un’umidità del 32% e una pressione di 1008hPa.

Sera: In serata, il cielo si presenterà sereno al 0% con una temperatura di +21,7°C e percezione di +21,3°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 18,8km/h, con raffiche fino a 34,3km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 56% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Giovedì 12 Settembre

Notte: Durante la notte a Pisticci, il cielo sarà sereno al 3% con una temperatura di +20°C e una percezione di +19,9°C. Il vento soffierà a 6km/h proveniente dall’Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 7,1km/h. Le probabilità di precipitazioni sono del 6%, e l’umidità sarà del 71% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno al 13% con una temperatura di circa +19,5°C, e una percezione di +19,4°C. Il vento sarà di 6km/h proveniente dall’Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 6,8km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 73% e una pressione di 1009hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà nubi sparse al 29% con una temperatura di +19,1°C e percezione di +19°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 6,1km/h, con raffiche fino a 6,4km/h. Le probabilità di precipitazioni sono del assenti, con un’umidità del 74% e una pressione di 1009hPa.

Sera: In serata, il cielo si presenterà nubi sparse al 27% con una temperatura di +18,8°C e percezione di +18,7°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 6,1km/h, con raffiche fino a 6,3km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 76% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

