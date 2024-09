Meteo Pistoia, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Pistoia indicano una giornata caratterizzata da una variabilità di condizioni atmosferiche. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 13,4°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un aumento della temperatura fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, portando a condizioni di cielo coperto e una leggera diminuzione delle temperature. La sera si preannuncia con un cielo nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 14°C.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche a Pistoia si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di 13,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 42%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est a 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, mostrando poche nuvole e una temperatura in aumento. Alle 08:00, la temperatura raggiungerà i 17,9°C e continuerà a salire fino a 21°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 20%, e il vento sarà debole, con velocità di circa 5-6 km/h. L’umidità scenderà al 56%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo. Il cielo diventerà coperto, con una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Sud-Ovest. L’umidità aumenterà, portandosi al 55%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 14°C. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo l’83%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che varieranno tra 2,5 km/h e 4,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Pistoia indicano una giornata di transizione, con un inizio promettente ma un successivo deterioramento delle condizioni atmosferiche. Nei prossimi giorni, si prevede una continuazione di questo trend, con possibilità di cieli nuvolosi e temperature che potrebbero oscillare intorno ai 15-20°C. Sarà importante monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.5° perc. +12.8° Assenti 6 NNE max 6 Grecale 70 % 1023 hPa 4 nubi sparse +12.7° perc. +11.9° Assenti 6.2 NNE max 5.9 Grecale 73 % 1023 hPa 7 poche nuvole +15.9° perc. +15.2° Assenti 2.6 NE max 4 Grecale 63 % 1023 hPa 10 nubi sparse +20.1° perc. +19.5° Assenti 5.5 SSO max 5.2 Libeccio 50 % 1022 hPa 13 cielo coperto +20.7° perc. +20.2° Assenti 5.9 SO max 6.8 Libeccio 52 % 1021 hPa 16 cielo coperto +19.3° perc. +18.9° Assenti 5.3 OSO max 6.5 Libeccio 64 % 1020 hPa 19 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° Assenti 4.8 NNO max 5.7 Maestrale 79 % 1020 hPa 22 cielo coperto +14.2° perc. +13.9° Assenti 2.6 N max 3.2 Tramontana 83 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.