Meteo Policoro, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

Nella giornata di Lunedì 16 Settembre, Policoro si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 24°C durante le ore centrali, con un calo previsto nel tardo pomeriggio e in serata. La presenza di nuvole sarà costante, con possibilità di pioggia leggera nelle ore serali. I venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 15 km/h, provenienti principalmente da direzioni sud e sud-est.

Durante la notte, le condizioni meteo a Policoro saranno caratterizzate da nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà piuttosto leggera, con un’umidità che si manterrà attorno al 54%. I venti saranno deboli, con una velocità di circa 12 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C entro le ore 7:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 9%, e l’umidità scenderà ulteriormente. I venti continueranno a soffiare da nord-ovest, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, ma la sensazione termica sarà leggermente inferiore. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà, portandosi al 49%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo a Policoro si deterioreranno ulteriormente. Il cielo rimarrà coperto e si registrerà un calo delle temperature, che scenderanno fino a 20°C. Le precipitazioni si faranno sentire, con pioggia leggera prevista intorno alle 23:00, portando un accumulo di circa 0.22 mm. L’umidità salirà al 59%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Policoro indicano un miglioramento a partire da Martedì, con un ritorno a condizioni più soleggiate e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di pioggia.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Policoro

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.2° perc. +17.4° Assenti 12.2 NO max 17 Maestrale 54 % 1013 hPa 3 cielo sereno +17.1° perc. +16.4° Assenti 9.1 NO max 11.5 Maestrale 59 % 1012 hPa 6 cielo sereno +18.3° perc. +17.7° Assenti 11.8 NO max 17 Maestrale 56 % 1012 hPa 9 cielo sereno +22.8° perc. +22.3° prob. 12 % 17.1 NNO max 17.3 Maestrale 45 % 1012 hPa 12 nubi sparse +24.2° perc. +23.7° prob. 18 % 7.5 NNO max 12.5 Maestrale 38 % 1011 hPa 15 cielo coperto +23.5° perc. +23° prob. 18 % 10.9 S max 9.3 Ostro 44 % 1010 hPa 18 cielo coperto +22.1° perc. +21.7° prob. 14 % 7.9 ESE max 12.2 Scirocco 49 % 1011 hPa 21 cielo coperto +20.4° perc. +20° prob. 5 % 14.2 ENE max 17.4 Grecale 56 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:55

