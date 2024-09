Meteo Pontecagnano Faiano, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Pontecagnano Faiano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con una significativa copertura nuvolosa nelle ore centrali della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, con massime che raggiungeranno i 25°C. I venti saranno leggeri, con una predominanza di direzione sud-ovest, e l’umidità si attesterà su livelli moderati.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà del 78%, e la brezza leggera proveniente da est-nord-est garantirà una sensazione di freschezza. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura salirà rapidamente, raggiungendo i 22°C alle 07:00. La copertura nuvolosa diminuirà al 20%, favorendo l’ingresso di un po’ di sole. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 3 e i 10 km/h, e l’umidità scenderà al 60%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con il cielo che si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 24°C, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri da sud-ovest. L’umidità aumenterà, toccando il 65%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno, con un ritorno a nubi sparse e un abbassamento delle temperature fino a 19°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 32%, e i venti si faranno più deboli, mantenendosi sotto i 5 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 77%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 22 Settembre a Pontecagnano Faiano suggeriscono una giornata variabile, con un inizio promettente al mattino e un pomeriggio nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre i venti leggeri garantiranno un clima piacevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Pontecagnano Faiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.4° perc. +19.3° Assenti 8.2 ENE max 8.1 Grecale 74 % 1019 hPa 3 nubi sparse +18.8° perc. +18.7° Assenti 7.1 ENE max 7.1 Grecale 74 % 1019 hPa 6 nubi sparse +20° perc. +19.8° Assenti 5.7 ENE max 6.3 Grecale 69 % 1019 hPa 9 nubi sparse +24.4° perc. +24.2° Assenti 4.8 SO max 3.6 Libeccio 52 % 1019 hPa 12 nubi sparse +24.8° perc. +24.8° Assenti 9.1 SO max 7.8 Libeccio 55 % 1018 hPa 15 cielo coperto +23.8° perc. +23.9° Assenti 8.7 SO max 8 Libeccio 60 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.8° perc. +20.9° Assenti 1.2 ESE max 4 Scirocco 76 % 1017 hPa 21 cielo sereno +19.9° perc. +20° Assenti 5.8 ENE max 5 Grecale 77 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:53

