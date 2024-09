Meteo Pordenone, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Martedì 24 Settembre, Pordenone si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un’abbondante presenza di pioggia. Le previsioni meteo indicano che la giornata inizierà con forti precipitazioni, che si attenueranno nel corso della mattinata, ma che continueranno a manifestarsi in forma leggera fino a sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 15°C e i 20°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90% in diverse fasce orarie.

Durante la notte, Pordenone registrerà forti piogge, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 16,4°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est-nord-est, con raffiche che potranno raggiungere i 22,3 km/h. Le precipitazioni saranno intense, con accumuli che supereranno i 7 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non miglioreranno significativamente. La pioggia continuerà a cadere, sebbene con intensità moderata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19°C intorno alle 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento si presenterà più leggero, con velocità che varieranno tra i 5 km/h e i 13 km/h. L’umidità si manterrà sopra il 80%, contribuendo a un senso di pesantezza nell’aria.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che la pioggia persisterà, ma con un’intensità che si ridurrà a leggera. Le temperature raggiungeranno il picco di 20,1°C intorno alle 13:00. Anche in questo intervallo, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a essere elevata, intorno al 76%. La velocità del vento sarà generalmente bassa, con brevi raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità si attesterà attorno al 91%. Anche la velocità del vento sarà contenuta, mantenendosi sotto i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Pordenone indicano una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, rendendo possibile un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, per Martedì 24 Settembre, è consigliabile prepararsi a un clima umido e piovoso.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Pordenone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +16.4° perc. +16.7° 7.07 mm 10.7 ENE max 22.3 Grecale 96 % 1010 hPa 3 pioggia moderata +16.7° perc. +16.9° 1.95 mm 14.3 NNE max 23.3 Grecale 94 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +17.2° perc. +17.3° 0.52 mm 8.1 N max 19 Tramontana 91 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +19.7° perc. +19.9° 0.16 mm 5.3 N max 12.3 Tramontana 82 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +19.4° perc. +19.6° 0.8 mm 8.6 O max 13 Ponente 82 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +19.9° perc. +20° 0.75 mm 1.2 SSO max 4.5 Libeccio 77 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +16° perc. +16° 0.61 mm 8.5 NNE max 9.6 Grecale 92 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.14 mm 7.9 NE max 9.1 Grecale 91 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:57

