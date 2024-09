Meteo Quartu Sant’Elena, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Quartu Sant’Elena si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno gradevoli, oscillando tra i 19°C della notte e i 25,9°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 14,5 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali e occidentali. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno al 90% durante la notte e diminuendo nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 4%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 12,2 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 22,4°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando dal 9% delle prime ore del giorno al 64% entro le 11:00. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con una velocità che varierà tra i 5,7 km/h e i 9,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 25,9°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 24,6°C alle 16:00. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 33%, con un aumento della presenza di nubi sparse. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo una velocità di 14,5 km/h. L’umidità si manterrà tra il 49% e il 59%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto intorno alle 21:00. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 20,8°C a mezzanotte. I venti si faranno più deboli, con velocità che varieranno tra i 2,8 km/h e i 8,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quartu Sant’Elena indicano una giornata di transizione, con un clima prevalentemente sereno al mattino e un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli e una leggera instabilità atmosferica che potrebbe manifestarsi. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una giornata piacevole, mentre chi preferisce condizioni più fresche dovrà attendere un cambiamento significativo nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.7° perc. +19° Assenti 11.2 NNO max 15.7 Maestrale 90 % 1014 hPa 4 cielo sereno +18.3° perc. +18.5° Assenti 10.5 NNO max 12.9 Maestrale 89 % 1014 hPa 7 cielo sereno +20.8° perc. +20.7° Assenti 9 NO max 10.4 Maestrale 70 % 1015 hPa 10 nubi sparse +24.8° perc. +24.6° Assenti 7 OSO max 10.1 Libeccio 48 % 1015 hPa 13 cielo sereno +25.9° perc. +25.8° Assenti 13.6 S max 15.3 Ostro 49 % 1014 hPa 16 nubi sparse +24.6° perc. +24.7° Assenti 12.4 SSO max 15 Libeccio 59 % 1014 hPa 19 nubi sparse +22.2° perc. +22.4° Assenti 8.5 OSO max 9.7 Libeccio 72 % 1015 hPa 22 cielo coperto +21.1° perc. +21.3° Assenti 4 OSO max 5 Libeccio 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 19:12

