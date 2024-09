Meteo Quartu Sant’Elena, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Quartu Sant’Elena indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 19,6°C, con una leggera diminuzione nel corso delle ore. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 39,9 km/h nel pomeriggio. L’umidità si attesterà intorno al 72%, garantendo un clima piuttosto fresco e piacevole.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 27,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà sostenuta, oscillando tra i 31 km/h e i 34,8 km/h, contribuendo a rendere l’aria più fresca e gradevole. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 41%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 26,6°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo sereno sarà la costante, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 37,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 43%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 20,3°C. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, con una velocità del vento che si ridurrà a circa 19,2 km/h. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quartu Sant’Elena nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, si prevede un lieve aumento dell’umidità, che potrebbe rendere le serate più fresche. Gli amanti del bel tempo troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni meteorologiche, mentre è consigliabile prepararsi a eventuali variazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.6° perc. +19.5° Assenti 17.7 NO max 36 Maestrale 71 % 1012 hPa 4 cielo sereno +19.4° perc. +19.4° Assenti 14.4 NO max 35.9 Maestrale 74 % 1011 hPa 7 cielo sereno +22.6° perc. +22.6° Assenti 24 NO max 37.7 Maestrale 62 % 1011 hPa 10 cielo sereno +26.7° perc. +26.8° Assenti 31.3 NO max 38.4 Maestrale 44 % 1011 hPa 13 cielo sereno +27.7° perc. +27.4° Assenti 34.8 NO max 40.3 Maestrale 41 % 1011 hPa 16 cielo sereno +25.4° perc. +25.2° Assenti 35.6 NO max 43.9 Maestrale 48 % 1011 hPa 19 cielo sereno +21° perc. +21° Assenti 23.3 NO max 39.9 Maestrale 69 % 1013 hPa 22 cielo sereno +20.1° perc. +20.1° Assenti 18.4 NO max 35 Maestrale 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:33

