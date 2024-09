Meteo Quartu Sant’Elena, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Quartu Sant’Elena indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, per poi diventare completamente coperto nelle ore successive. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,8°C, con una leggera brezza proveniente da nord.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 24,8°C intorno alle 9:00. La copertura nuvolosa sarà significativa, ma non si prevedono precipitazioni. I venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra i 6,6 km/h e i 10,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71%, rendendo l’aria leggermente umida.

Nel pomeriggio, ci si aspetta un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che passerà da coperto a sereno e poche nuvole. Le temperature raggiungeranno il picco di 27,9°C intorno alle 14:00, offrendo un clima piacevole per attività all’aperto. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,5 km/h. L’umidità scenderà, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, garantendo una visibilità ottimale. I venti si calmeranno, con velocità che scenderanno a circa 5 km/h, creando un’atmosfera tranquilla e rilassante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quartu Sant’Elena nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo che, dopo una giornata di nubi, si schiarirà. Si prevede che il clima rimanga favorevole per attività all’aperto, con una leggera fluttuazione delle temperature e una diminuzione dell’umidità. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni per godere di piacevoli momenti all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° prob. 1 % 5.2 N max 6.6 Tramontana 73 % 1015 hPa 4 cielo coperto +20.8° perc. +21° prob. 1 % 4 NNO max 5 Maestrale 75 % 1014 hPa 7 cielo coperto +22.3° perc. +22.5° prob. 1 % 9.6 NO max 12.3 Maestrale 71 % 1016 hPa 10 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 8.9 O max 14.4 Ponente 50 % 1016 hPa 13 cielo sereno +27.7° perc. +27.7° Assenti 14.7 SO max 20.3 Libeccio 45 % 1015 hPa 16 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 18.4 OSO max 21.6 Libeccio 44 % 1015 hPa 19 poche nuvole +22.5° perc. +22.4° Assenti 8.6 ONO max 10 Maestrale 64 % 1017 hPa 22 nubi sparse +21° perc. +21° Assenti 5 NO max 5.9 Maestrale 72 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.